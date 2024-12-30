В марте в Казани пройдет международная конференция, посвященная изучению и сохранению снежного барса

Фото: Динар Фатыхов

В следующем году в Казани состоится Международная конференция «Об изучении и сохранении снежного барса в мире. Объединение усилий». Указ о ее проведении подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Провести с 13 по 15 марта 2025 года в городе Казани Международную конференцию «Об изучении и сохранении снежного барса в мире. Объединение усилий», — говорится в документе.

Также в нем поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия. Обеспечить организацию этих работ, а также принимать иные решения, необходимые для реализации указа, предстоит Кабмину Татарстана.

Напомним, экологические мероприятия в Казани с 2018 по 2024 год включительно были профинансированы на 17 млрд рублей. 3,5 млрд из них — из республиканского бюджета, 13,5 млрд — из федерального.

Галия Гарифуллина