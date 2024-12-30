В России предложили запретить продажу пиротехники детям через маркетплейсы

Фото: Олег Тихонов

МЧС России совместно с другими ведомствами предлагает запретить лицам, не достигшим 16-летнего возраста, покупать пиротехнику на маркетплейсах и в отделениях «Почты России». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

— Специальные условия дистанционной продажи прорабатываются с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом. Инициативой предусматривается запрет или ограничение на онлайн-продажу, а также запрет на выдачу пиротехнической продукции в пунктах выдачи маркетплейсов, отделениях «Почты России» и курьерами лицам, не достигшим 16-летнего возраста, — рассказал собеседник агентства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За нарушение требований пожарной безопасности при продаже пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, грозит административный штраф от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Напомним, 40% жителей Казани обеспокоены последствиями использования пиротехники в новогодние праздники. Таким образом, столица Татарстана оказалась на четвертом месте в рейтинге наиболее опасающихся фейерверков городов России, уступив Новосибирску, Перми и Нижнему Новгороду.



Галия Гарифуллина