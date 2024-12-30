В России предложили запретить продажу пиротехники детям через маркетплейсы
МЧС России совместно с другими ведомствами предлагает запретить лицам, не достигшим 16-летнего возраста, покупать пиротехнику на маркетплейсах и в отделениях «Почты России». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
— Специальные условия дистанционной продажи прорабатываются с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом. Инициативой предусматривается запрет или ограничение на онлайн-продажу, а также запрет на выдачу пиротехнической продукции в пунктах выдачи маркетплейсов, отделениях «Почты России» и курьерами лицам, не достигшим 16-летнего возраста, — рассказал собеседник агентства.
За нарушение требований пожарной безопасности при продаже пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, грозит административный штраф от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.
Напомним, 40% жителей Казани обеспокоены последствиями использования пиротехники в новогодние праздники. Таким образом, столица Татарстана оказалась на четвертом месте в рейтинге наиболее опасающихся фейерверков городов России, уступив Новосибирску, Перми и Нижнему Новгороду.
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