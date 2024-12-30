9 января в США объявили днем траура в связи с кончиной экс-президента страны Джимми Картера

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома

Фото: Максим Платонов

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в США в связи с кончиной экс-главы государства Джимми Картера. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

— Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США, — сказано в документе.

В ходе обращения к нации действующий президент США сообщил, что церемония прощания с Картером пройдет в Вашингтоне. «Мы собираемся провести большую службу в Вашингтоне, округ Колумбия», — цитирует Байдена РИА «Новости».

Экс-глава США скончался в воскресенье на 101-м году жизни. Об этом ночью сообщила The Atlanta Journal-Constitution со ссылкой на Центр Картера.

Картер родился 1 октября 1924 года. Пост президента политик занимал с 1977 по 1981 год. При нем Америка и СССР заключили Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2). Однако впоследствии, после ввода советских войск в Афганистан, президент США не стал передавать документ на одобрение в Сенат Конгресса. Кроме того, Картер решил бойкотировать Олимпийские игры в Москве.



В 2002 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за «постоянные усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и соблюдение прав человека, а также за стимулирование социально-экономического развития». Картер был рекордсменом по продолжительности жизни среди всех американских президентов.

Галия Гарифуллина