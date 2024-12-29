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Авария на водопроводе оставила без холодной воды жителей Советского района Казани

18:26, 29.12.2024
Авария на водопроводе оставила без холодной воды жителей Советского района Казани
Фото: Реальное время

В Советском районе Казани произошло отключение холодного водоснабжения в результате аварии на водопроводе, затронувшей дома около жилого комплекса «21 век» и улицу Космонавтов. По информации пресс-службы района, инцидент случился на участке между улицами Аграрной и Космонавтов.

  • В данный момент на месте аварии работает бригада, ожидаемое время завершения ремонтных работ — сегодня до вечера.

Накануне глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркивал важность бесперебойной работы служб жизнеобеспечения, чтобы обеспечить население водой, электричеством, газом и теплом, отметив, что любой сбой может негативно сказаться на настроении людей.

Анастасия Фартыгина

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