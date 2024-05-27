МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций

МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что ведомства доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключения организации «Талибан»*, признанной в России террористической, из соответствующего списка. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, «Талибан»* был внесен в список запрещенных в России террористических организаций в 2003 году по решению Верховного суда. С 1999 года движение находится под санкциями ООН.

В начале апреля вопрос о снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации прорабатывался в МИД и Минюсте России.



Разиль Самигуллин