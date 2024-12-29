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В Татарстане в декабре зафиксировали 18 превышений по углероду и азоту

19:23, 29.12.2024
В Татарстане в декабре зафиксировали 18 превышений по углероду и азоту
Фото: Максим Платонов

В Татарстане в декабре зарегистрировали 18 случаев превышения допустимой концентрации оксида углерода и оксида азота, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

  • В Казани произошло одно превышение по оксиду азота, связанное с работой двигателей транспорта.

В Нижнекамске было зафиксировано превышение по оксиду углерода, вызванное работой снегоуборочной техники на ледовом катке, расположенном рядом с контрольной станцией.

С начала года станции контроля качества воздуха провели 4,3 млн измерений, из которых более 1,3 млн — в Казани.

Анастасия Фартыгина

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