В Татарстане в декабре зафиксировали 18 превышений по углероду и азоту

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в декабре зарегистрировали 18 случаев превышения допустимой концентрации оксида углерода и оксида азота, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

В Казани произошло одно превышение по оксиду азота, связанное с работой двигателей транспорта.

В Нижнекамске было зафиксировано превышение по оксиду углерода, вызванное работой снегоуборочной техники на ледовом катке, расположенном рядом с контрольной станцией.

С начала года станции контроля качества воздуха провели 4,3 млн измерений, из которых более 1,3 млн — в Казани.



Анастасия Фартыгина