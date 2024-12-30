На Солнце зафиксировали две мощные вспышки — они могут вызвать полярные сияния в новогоднюю ночь

Один из сильнейших всплесков активности за этот год регистрируется на Солнце

Фото: Динар Фатыхов

На Солнце фиксируется один из сильнейших всплесков активности за этот год. Сегодня утром произошли еще две мощные вспышки, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

— На Солнце рано утром в 7.14 и 7.31 произошли подряд две новых вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю, — цитирует его РИА «Новости».

По словам эксперта, согласно расчетам, выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря. Вызванные ими полярные сияния можно будет увидеть в том числе в новогоднюю ночь. Модель движения новых выбросов, которые были зарегистрированы в течение суток, на данный момент не определена.

Напомним, вчера на Солнце зафиксировали вспышку с самой высокой мощностью класса X1.1, что стало первым событием такого уровня за три недели. Данное событие тоже может повлиять на Землю: ожидается приход выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января.

Галия Гарифуллина