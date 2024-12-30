На Солнце зафиксировали две мощные вспышки — они могут вызвать полярные сияния в новогоднюю ночь
Один из сильнейших всплесков активности за этот год регистрируется на Солнце
На Солнце фиксируется один из сильнейших всплесков активности за этот год. Сегодня утром произошли еще две мощные вспышки, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
— На Солнце рано утром в 7.14 и 7.31 произошли подряд две новых вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю, — цитирует его РИА «Новости».
По словам эксперта, согласно расчетам, выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря. Вызванные ими полярные сияния можно будет увидеть в том числе в новогоднюю ночь. Модель движения новых выбросов, которые были зарегистрированы в течение суток, на данный момент не определена.
Напомним, вчера на Солнце зафиксировали вспышку с самой высокой мощностью класса X1.1, что стало первым событием такого уровня за три недели. Данное событие тоже может повлиять на Землю: ожидается приход выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января.
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