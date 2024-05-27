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Прокурором Советского района Казани назначен Николай Седов

13:16, 27.05.2024

Прокуратуру Советского района Казани возглавил старший советник юстиции Николай Седов. Назначение на эту должность произошло по приказу Генерального прокурора России.

Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре Татарстана, которое прошло в формате видеоконференции, Альберт Суяргулов представил Николая Седова коллективу надзорного ведомства.

Ранее занимавший этот пост Модест Фатыхов вышел в отставку по выслуге лет.

Николай Седов начал свой профессиональный путь в 2007 году, став следователем прокуратуры Лаишевского района Республики Татарстан. До назначения на новую должность с 2016 по 2024 годы он работал заместителем начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан.

Общество Татарстан

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