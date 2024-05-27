Прокурором Советского района Казани назначен Николай Седов
Прокуратуру Советского района Казани возглавил старший советник юстиции Николай Седов. Назначение на эту должность произошло по приказу Генерального прокурора России.
Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре Татарстана, которое прошло в формате видеоконференции, Альберт Суяргулов представил Николая Седова коллективу надзорного ведомства.
Ранее занимавший этот пост Модест Фатыхов вышел в отставку по выслуге лет.
Николай Седов начал свой профессиональный путь в 2007 году, став следователем прокуратуры Лаишевского района Республики Татарстан. До назначения на новую должность с 2016 по 2024 годы он работал заместителем начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Республики Татарстан.Общество Татарстан