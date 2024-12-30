Выявлены нарушения безопасности при открытии елочных городков в Казани и других городах Татарстана

Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД по республике Александр Мищихин

Фото: Максим Платонов

Нарушения требований безопасности были выявлены при открытии елочных городков в Казани, Нижнекамске, Менделеевске, а также Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тюлячинском и Новошешминском районах Татарстана. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ сообщил заместитель начальника полиции МВД по республике Александр Мищихин.

— В большинстве случаев на территории проведения мероприятий периметр безопасности был организован не должным образом. Имелись свободные зоны доступа, позволяющие пройти без процедуры досмотра, — заявил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он напомнил, что для организаторов массовых мероприятий установлены требования по обеспечению соответствующей инфраструктуры безопасности, в том числе на территории елочных городков. Грубейшие нарушения требований антитеррористической комиссии влекут за собой административную ответственность, передает пресс-служба правительства Татарстана.

В ходе заседания премьер-министр республики Алексей Песошин предупредил: есть вероятность, что атака беспилотников на Казань может повториться в новогодние праздники. Он призвал каждое ведомство повторно проанализировать полученный опыт и устранить все недочеты.

Галия Гарифуллина