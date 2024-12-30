Раис Татарстана поздравил ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России по волейболу

Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России по волейболу среди женских команд. Он направил соответствующую правительственную телеграмму.

Татарстанский лидер поздравил председателя Госсовета РТ, президента Федерации волейбола республики Фарида Мухаметшина, руководителя администрации раиса РТ, председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова, президента ЖВК «Динамо-Ак Барс» Леонида Барышева, главного тренера «Динамо-Ак Барс» Зорана Терзича и самих спортсменок.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Эта игра, бесспорно, запомнится как одна из сложнейших и напряженных в истории отечественного волейбольного турнира. Вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества и преподнесли лучший подарок к Новому году своим болельщикам. Благодарю всех игроков, тренерский штаб, всех причастных к этому триумфу за яркие эмоции решительной борьбы и радость большого успеха, — говорится в телеграмме.



Встреча в Казани с «Ленинградкой» завершилась волевой победой казанских волейболисток на тай-брейке со счетом 3:2. «Динамо-Ак Барс» стало рекордсменом турнира, выиграв в восьмой раз Кубок России. Казанская команда не побеждала в кубковых финалах с 2021 года.

Галия Гарифуллина