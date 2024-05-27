В Ташкенте подписали двустороннее соглашение между Татарстаном и Джизакской областью Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Хоким Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством Татарстана и Хокимиятом Джизакской области.
Подобное соглашение было подписано с руководством Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан.
Также раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился в Ташкенте с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Арипов отметил, что все регионы Узбекистана стремятся к сотрудничеству с Татарстаном и изучению его опыта.