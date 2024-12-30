Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150
Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны России.
— В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, — говорится в публикации.
Все они будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны страны. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, в сентябре Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 103 на 103. Тогда посреднические усилия также оказали ОАЭ.
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