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«Ак Барс» проиграл «Северстали» в последнем матче года

19:13, 30.12.2024
«Ак Барс» проиграл «Северстали» в последнем матче года
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» уступил «Северстали» в последнем матче года со счетом 2:3. Среди казанцев шайбами отличились Дмитрий Кателевский и Дмитрий Яшкин.

Красно-зеленые занимают третье место Восточной конференции. В активе команды — 50 очков.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 января в Казани с «Ладой» в 17.00 по московскому времени.

Галия Гарифуллина

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