«Ак Барс» проиграл «Северстали» в последнем матче года
«Ак Барс» уступил «Северстали» в последнем матче года со счетом 2:3. Среди казанцев шайбами отличились Дмитрий Кателевский и Дмитрий Яшкин.
Красно-зеленые занимают третье место Восточной конференции. В активе команды — 50 очков.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 января в Казани с «Ладой» в 17.00 по московскому времени.
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