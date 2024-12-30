После вмешательства транспортной прокуратуры «Татфлот» выплатил сотрудникам более 14,3 млн рублей зарплаты

Фото: Михаил Захаров

После вмешательства транспортной прокуратуры в Татарстане АО «Судоходная компания «Татфлот» погасило долг по заработной плате, который превысил 14,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Указанную сумму компания задолжала 436 сотрудникам. Транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия, а также возбудил в отношении главы организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). В результате предприятие полностью выплатило сотрудникам нужную сумму.

Напомним, недавно в Татарстане по иску транспортного прокурора конфисковали имущество должника — автомобиль, чтобы погасить задолженность по таможенным платежам на сумму более 2,9 млн рублей. Альметьевский городской суд признал местного жителя виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей, установив, что он ввозил в Россию девять легковых автомобилей под видом личного использования и не уплатил соответствующие налоги.



Галия Гарифуллина