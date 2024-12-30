Президент России передал активы группы ГМС во временное управление Росимущества
Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы машиностроительной АО «Группы ГМС» (H.M.S. Technologies Limited). Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Во временное управление ведомства также были переданы активы «Гидромашсервиса», а также компании других юрлиц, связанных с холдингом.
В Группу ГМС входит АО «Казанькомпрессормаш» — производитель компрессорного оборудования и полнокомплектных решений на базе компрессоров для различных отраслей промышленности.
Напомним, в ноябре акционеры АО «Казанькомпрессормаш» утвердили выплату дивидендов в размере 800 миллионов рублей по итогам девяти месяцев 2024 года.
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