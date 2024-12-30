Президент России передал активы группы ГМС во временное управление Росимущества

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы машиностроительной АО «Группы ГМС» (H.M.S. Technologies Limited). Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Во временное управление ведомства также были переданы активы «Гидромашсервиса», а также компании других юрлиц, связанных с холдингом.

В Группу ГМС входит АО «Казанькомпрессормаш» — производитель компрессорного оборудования и полнокомплектных решений на базе компрессоров для различных отраслей промышленности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, в ноябре акционеры АО «Казанькомпрессормаш» утвердили выплату дивидендов в размере 800 миллионов рублей по итогам девяти месяцев 2024 года.

Галия Гарифуллина