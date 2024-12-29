Азербайджан ввел ограничения на пребывание граждан России в стране

Фото: Максим Платонов

Правительство Азербайджана ужесточило правила пребывания для граждан России. Соответствующее распоряжение опубликовали в официальных источниках кабмина страны.

Новые меры касаются условий въезда и нахождения российских граждан на территории страны.

Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана.

По данным Минтранспорта страны, на борту находились 62 пассажира, включая 37 человек из Азербайджана, 23 из них погибли, 14 выжили; из Кыргызстана — три человека, все трое выжили; из России — 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили; из Казахстана — шесть пассажиров. Из пяти членов экипажа живы три человека.

По данным Росавиации, самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем и изменил курс, направившись в сторону Казахстана. Сообщается о 29 выживших после крушения, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования крушения самолета.

В связи с произошедшей трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о возвращении в Баку с неформального саммита СНГ, проходящего в Ленинградской области. Рустам Минниханов направил соболезнования Алиеву в связи с происшествием



Накануне стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение 25 декабря, подвергся внешнему воздействию во время своего полета над Россией.



Анастасия Фартыгина