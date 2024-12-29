В России 51% жителей испытывают дискомфорт от предновогодних обязанностей

Фото: Максим Платонов

Согласно социологическому опросу, проведенному исследовательским центром портала SuperJob.ru, в преддверии Нового года мужчин больше всего раздражает необходимость выбора подарков, тогда как женщин беспокоит обязанность готовить праздничные угощения.

В России 51% респондентов испытывают дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей, причем 9% признаются, что не любят как приготовление блюд, так и поиск подарков.

Закупка продуктов и общая суета вызывают напряжение у 8% опрошенных, а 7% не в восторге от мытья праздничной посуды и уборки. Тем не менее 36% россиян утверждают, что не испытывают раздражения в преддверии праздника, заявляя, что Новый год является их любимым временем.



Анастасия Фартыгина