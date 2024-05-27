Минниханов: «Наша республика и дальше будет активно работать в развитии российско-узбекского сотрудничества»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана. Мероприятие прошло с участием президента России Владимира Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева.

Приветствуя двух президентов, раис Татарстана поблагодарил их за поддержку и отметил, что республика высоко ценит возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном.

— Высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран, признательны за ваше внимание и поддержку наших совместных проектов, — отметил Минниханов.

Кроме того, он напомнил, что за последние полгода Шавкат Мирзиеев дважды посещал Татарстан, и поблагодарил его за представительную делегацию на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и составил 370 миллионов долларов, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Сейчас на стадии строительства две промышленные площадки в Бухаре и Навои. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе заседания Рустам Минниханов рассказал о проектах, которые реализуются сейчас в Узбекистане. Среди них открытие химико-индустриального технопарка «Чирчик» — совместного проекта татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров, филиала Казанского федерального университета в Джизаке, технопарка «Джизак» и Центра симуляционной медицины филиала Казанского федерального университета.

В заключение раис Татарстана подчеркнул, что есть интерес в дальнейшем расширении сотрудничества с Узбекистаном в таких направлениях, как машиностроение, авиастроение, нефтехимия, энергетика, сельское хозяйство, медицина, новые технологии и многое другое.

— Наша республика и дальше будет активно работать в развитии российско-узбекского сотрудничества, — подытожил Рустам Минниханов.