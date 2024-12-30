Экс-глава Бугульминского театра возмещает Минкульту ущерб от аферы с «мертвыми душами»

В Бугульминский горсуд поступило дело бывшего директора Бугульминского русского драмтеатра имени А.В. Баталова. 62-летнего Владислава Юдина обвиняют в двух эпизодах мошенничества на общую сумму более 700 тысяч рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии силовиков, хищения совершались путем трудоустройства в театр фиктивных сотрудников и присвоения начисленной им зарплаты. При этом на старте расследования сообщалось — двое из этих четырех «мертвых душ» уже скончались.

Потерпевшим признано Министерство культуры республики. 450 тысяч рублей обвиняемый возместил в ходе следствия.