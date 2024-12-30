В 2025 году испытания на Казанском пороховом заводе начнутся с 4 января

Они продолжатся в ежедневном режиме

Фото: Дмитрий Резнов

Жителей Казани предупредили, что испытания на Казанском пороховом заводе проводят ежедневно с 8.00 утра до 17.00. В связи с этим слышны громкие звуки.

— Эти мероприятия плановые, около 40 выстрелов в день мы можем услышать. В наступающем 2025 году испытания начнутся с 4 января и продолжатся в ежедневном режиме, — сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.

Напомним, громкие звуки в столице Татарстана слышны сегодня в связи с испытаниями на Казанском пороховом заводе. Они будут идти до 17.00.



Галия Гарифуллина