Российские войска освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Российские военные освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня с 10.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА. Один из них был перехвачен над территорией Брянской области, другой — Краснодарского края.

Напомним, в ночь на 30 декабря дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Утром ракета ВСУ была сбита в небе над Курской областью.

Галия Гарифуллина