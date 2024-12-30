Российские войска освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.
— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня с 10.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА. Один из них был перехвачен над территорией Брянской области, другой — Краснодарского края.
Напомним, в ночь на 30 декабря дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Утром ракета ВСУ была сбита в небе над Курской областью.
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