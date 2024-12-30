Казанский суд взыскал с курьера мошенников 200 тыс. рублей в пользу пенсионерки

Фото: Динар Фатыхов

В Казани суд взыскал с курьера мошенников 200 тыс. рублей в пользу обманутой пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, пенсионерке позвонили мошенники, которые сообщили, что ее сестра попала в ДТП. Для освобождения от установленной законом ответственности женщине велели передать денежные средства человеку, который приедет за ними. Пострадавшая передала курьеру 200 тыс. рублей, а осознав, что стала жертвой преступников, обратилась в полицию.

Правоохранительным органам удалось найти 31-летнего казанца, которые забрал у пенсионерки наличные. Деньги мужчина перевел на банковский счет соучастников, в качестве вознаграждения получив 2% от похищенной суммы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Согласно законодательству, лицо, которое без установленных законом оснований приобрело имущество за счет другого, обязано возвратить всю сумму неосновательного обогащения. Прокурор района направил иск с требованием взыскать с курьера 200 тыс. рублей.



Ново-Савиновский районный суд признал курьера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины денежные средства в пользу пострадавшей.

Галия Гарифуллина