В Лаишевском районе Татарстана открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта

Фото: Надира Хасанова

В Лаишевском районе Татарстана открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Они построены в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

ФАП в селе Чирпы располагается в модульном здании площадью 62,2 кв. метра. Он включает в себя лечебные кабинеты, процедурный кабинет, комнату ожидания и помещения для персонала. Старое здание ФАП, который обслуживал более 216 жителей села и прилегающих населенных пунктов, уже не удовлетворяло потребностям местного населения.

Еще одно здание, площадью 78,2 кв. метра, открылось в селе Державино. В нем предусмотрены процедурные и прививочные кабинеты. В числе пациентов ФАП — 395 жителей села.

— Доступ к качественной медицинской помощи в сельской местности — это задача, которой мы уделяем приоритетное внимание. Новые ФАПы в Лаишевском районе — это шаг вперед в обеспечении жителей комфортной и современной медицинской поддержкой, — заявил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин, поздравляя присутствующих с открытием новых объектов.



Галия Гарифуллина