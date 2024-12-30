Книжные итоги 2024 года: что читали и слушали россияне?

Азия, фольклор, классика, аудиокниги и «успокоение» — основные книжные тренды уходящего года

Фото: Екатерина Петрова

Уходящий 2024 год в российской книжной индустрии оказался насыщенным на сильные релизы, неожиданные бестселлеры и возвращение интереса к проверенной временем классике. На Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26 представители ведущих издательств, платформ и независимого книжного магазина поделились итогами года, подчеркнули ключевые тенденции и называли самые продаваемые книги.

Наука и искусство рассказывать истории

Генеральный директор и главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов открыл дискуссию рассказом о хитах 2024 года. Главным бестселлером издательства стала книга Алексея Иванова «Речфлот», которую давно ждали поклонники писателя. Также среди лидеров продаж в категории нон-фикшн литературы — работа Джонатана Лососа «От саванны до дивана». Это книга о кошках и ее эволюции от африканских степных предков до милых домашних питомцев. «Мы знали, что книга найдет своего читателя, но она превзошла наши ожидания», — отметил Подкосов.

Репортаж о презентации в Казани книги Алексея Иванова «Речфлот» читайте здесь.

Генеральный директор и главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов и сооснователь книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Еще один хит — книга «Сто лет недосказанности» Алексея Семихатова, которая простым и доступным языком объясняет, как устроен квантовый компьютер, почему может работать квантовая телепортация и что такое квантовая теория поля. А также среди лидеров продаж — биография Юрия Гагарина от Стивена Уокера «Первый», которая стала лауреатом премии «Просветитель».

Рецензию на книгу Стивена Уокера «Первый» читайте здесь.

Интересно, что книга о Корее «Не только кимчхи» Андрея Ланькова удивила не только читателей, но и издателей. «Продажи оказались выше наших ожиданий в два-три раза», — сказал Подкосов. Особое место заняла книга «Все решено» Роберта Сапольски, вышедшая прямо к ярмарке non/fiction. «Это мощная и дискуссионная работа. Сапольски утверждает, что свободы воли не существует, и мы лишь сумма социальных и биологических факторов. Эта идея заставляет задуматься», — подчеркнул представитель «Альпины нон-фикшн».

Ира Полярная / Предоставлено издательством «Альпина. Проза»

В художественной литературе издательство сделало ставку на «Вегетацию» Алексея Иванова — роман с тиражом в 50 тысяч экземпляров. «Четкий сюжет, цельные герои, уместная обсценная лексика — это книга номер один для нас», — уверен Подкосов. Не менее успешными для издательства «Альпина Проза» стали совместные проекты с «Яндекс Книгами» — сборник рассказов «Механическое вмешательство», в котором известные авторы писали рассказы совместно с искусственным интеллектом, и аудиокнига «Башня тишины» Рагима Джафарова. Кроме того, Павел Подкосов предрекает большие продажи автофикшену музыкального критика Максима Семеляка «Средняя продолжительность жизни».

Репортаж о презентации книги Алексея Иванова «Вегетация» читайте здесь.

Год замедления и принятия

Руководитель контентного направления «Яндекс Книг» Юлия Мишкуц назвала 2024 год временем переосмысления. «Мы перестали бежать и пытаться что-то улучшить, сосредоточились на душе и отношениях», — сказала она. Этот тренд на «успокоение» проявился в популярности книг, поддерживающих внутреннюю гармонию. Например, книги Ольги Савельевой, которые повествуют о повседневной жизни, стали хитом в аудиосегменте. «Слушать искренние истории обычной женщины оказалось удивительно комфортно», — отметила Мишкуц.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Лидерами художественной литературы стали книги Виктора Пелевина («Круть») и Натальи Красновой («Секс. Все, что вы хотели узнать, но боялись спросить»). Причем популярность Красновой Мишкуц объяснила как ее большой фан-базой, так и говорящим названием. Не обошлось без «долгожителей». «Книга Виктора Франкла «Сказать жизни «Да» — это постоянный хит с 2022 года. Она помогает находить смысл даже в самых тяжелых обстоятельствах», — поделилась Мишкуц.

Рецензию на книгу Виктора Франкла «Сказать жизни «Да» читайте здесь.

Классика остается вечной

Выход в кинопрокат экранизаций классических произведений также повлиял на читательские предпочтения. «Люди возвращаются к классике, чтобы заново пережить любимые истории. В топах оказались «Евгений Онегин», «Преступление и наказание», а также «Дюна» Фрэнка Герберта», — рассказала Юлия Мишкуц.

Рост интереса к классике благодаря экранизациям заметил и генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. По его словам, «колоссальный рост продаж» показали произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и Федора Достоевского «Преступление и наказание». Но удивила в «Эксмо» совсем другая классическая книга. «Сюрпризом осени стала книга «Горе от ума» Александра Грибоедова. Она вошла в топ-10 самых продаваемых книг в России. Молодежь увидела смысл в этой книге, и она стала мегаактуальной», — поделился Капьев.

Статью о предыстории создания романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» читайте здесь.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В числе фаворитов классических книг независимый книжный магазин «Подписные издания» назвал «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, который стабильно держится в топе продаж. Сооснователь книжного магазина Михаил Иванов отметил и продолжающийся интерес к сказкам. Ирландские сказки Уильяма Батлера Йейтса с иллюстрациями разошлись тиражом 2 тыс. экземпляров всего за четыре месяца, несмотря на высокую стоимость книги.

Рецензию на «Ирландские сказки и легенды» под редакцией Уильяма Батлера Йейтса читайте здесь.

Восточная литература в фокусе

Азиатская литература уверенно занимает верхние строчки продаж. По словам генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, интерес к Азии будет расти и дальше. «Мы видим, что даже русские авторы начали писать книги в азиатском сеттинге. Например, произведения Люциды Аквилы достаточно хорошо продаются», — отметил Капьев. Среди же азиатских авторов лидирующее место почти по всем рейтингам продаж занимает китайская писательница Мосян Тунсю с «Благословением небожителей». Также Капьев упомянул японскую книгу-притчу Гэнки Кавамуры «Если все в мире кошки исчезнут»: «Она стала настоящим хитом, достигнув тиража в 150 тысяч экземпляров», — добавил представитель «Эксмо».

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Интерес к восточной литературе отметил и Михаил Иванов. Среди 150 самых продаваемых книг магазина «Подписные издания» 15 принадлежат японским авторам. Особенно выделяется роман Саяки Мураты «Человек-комбини», который уже несколько лет держится в топе. «Это, конечно, абсолютная фантастика», — резюмировал Иванов.

Рецензию на книгу Саяки Мураты «Земляноиды» читайте здесь, а на сборник рассказов «Церемония жизни» — здесь.

Кроме Азии, заметен всплеск интереса к российской тематике. «Виктор Дашкевич со своим циклом про графа Аверина — это фэнтези-детектив в сеттинге императорского Петербурга. Мы его продали больше 200 тыс. экземпляров. Серия «Великие люди великой страны» — биографии людей, изменивших Россию, — тоже стала бестселлером: более 150 тыс. экземпляров», — отметил Капьев. Помимо художественной литературы, издательство «Эксмо» выпустило около 300 книг об архитектуре и истории страны, включая работы об усадьбах, мостах и исторических зданиях Петербурга и Москвы.

Уменьшение доли новинок

Независимый магазин «Подписные издания» подошел к итогам года с внимательностью к деталям. «Если брать топ-100 самых продаваемых в магазине книг, то в нем крайне мало новинок. Раньше это было порядка 15–20%, сейчас — всего 5%. Это говорит о том, что потенциал издаваемых книг стал чуть ниже», — отметил Михаил Иванов. Это наблюдение становится тревожным сигналом: читатели все чаще выбирают проверенные временем издания вместо того, чтобы довериться новым авторам или свежим идеям.

Сооснователь книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В топ-10 продаж «Подписных изданий» вошли шесть книг собственного издательства, многие из которых создавались в партнерстве с «Яндекс Книгами». Особенно заметным успехом стал роман Эцу Инагаки Сугимото «Дочь самурая». Книга стартовала в ноябре этого года, а уже продано 15% тиража. В то же время абсолютным лидером продаж остается «Под маской, или Сила женщины» Луизы Мэй Олкотт. Эта книга более полутора лет держится на первом месте. «Совокупный тираж — 8 тыс. штук, из которых 4 тыс. мы продали непосредственно в своем магазине», — уточнил Иванов.

Михаил Иванов отдельно отметил роман Сьюзен Таубес «Развод». Книготорговец подчеркнул, что это «очень сложная книга». Она затрагивает не только тему разрыва в браке, но и глубокие личные переживания: развод с родиной, потерю культурной идентичности. Автор, подруга Сьюзен Сонтаг, ушла из жизни через неделю после выхода романа, что привлекло к нему интерес со стороны читателей, переживающих похожие трудности. Несмотря на свою непростую тематику, книга уже вошла в топ-10 годовых продаж магазина.

Также Михаил Иванов наблюдает возвращение «легкого» жанра. В топ-30 продаж магазина вошли такие произведения, как «Клуб неисправимых оптимистов» Жан-Мишеля Генассия, «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа, «Наивно. Супер» Эрленда Лу, «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры и другие. Эти книги переживают новый виток популярности, что, по мнению Иванова, связано с уменьшением числа изданий в текущем году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме читательских предпочтений, представитель «Подписных изданий» отметил общий индустриальный антитренд. «Розничные топы катастрофически отличаются от топов маркетплейсов», — подчеркнул Иванов. Это связано с тем, что маркетинг издательств направлен на стимулирование продаж в онлайн-экосистемах, где читателю проще купить книгу по прямой ссылке. Однако офлайн-магазины, такие как «Подписные издания», полагаются на личные рекомендации своих сотрудников. «Наши прямые ссылки — это наши продавцы», — отметил Иванов, подчеркивая уникальность подхода независимых книжных магазинов.

Эпоха аудио

Генеральный продюсер аудиоиздательства «Вимбо» Михаил Литваков представил итоги аудиорынка. «За 2023 год оборот составил примерно 4 млрд рублей. На 2024 год было запланировано плюс 30%. У нас в «Вимбо» — рост более 25%», — сообщил Литваков. Однако оценить точные показатели сложно: «Мы не видим цифр, как потребитель голосует рублем, но видим, он голосует тем, что читает и слушает в цифре».

Литваков отметил важную тенденцию: «Согласно старым данным Storytel, 70% слушающих аудиокниги в итоге начинают читать свою первую после школы книгу. То есть в этом смысле все очень хорошо». Популярность аудиокниг растет благодаря двум направлениям: классическим озвучкам текста (например, произведения Виктора Пелевина, Алексея Иванова и Яны Вагнер) и новым форматам на стыке жанров. «Аудиокниги превращаются в аудиосериалы и аудиодрамы с саунд-дизайном, саундтреками и участием медийных исполнителей», — подчеркнул Михаил Литваков.

Генеральный продюссер аудиоиздательства «Вимбо» Михаил Литваков. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Яркими проектами этого года представитель «Вимбо» назвал «Четвертое крыло» Ребекки Яррос, «Канашибари» Ангелины и Вероники Шэн, «Препараторы» Яны Летт, а также оригинальные линейки «Яндекс Книг» и ВК. «Это уже не просто книги, а продукты на стыке всех индустрий: бумажная книга, электронная книга, аудиокнига, аудиосериал, театральная постановка и экранизация», — резюмировал Литваков.

Современные экосистемы активно поддерживают развитие аудиоформатов. «Линейка Originals в «Яндекс Книгах» и «Строках», проекты ВК и «Звука» — все это способствует продвижению книг», — отметил Литваков. По данным «Яндекс Книг», 83% пользователей слушают аудиокниги и лишь 17% одновременно читают и слушают, переключаясь между форматами.

Уходящий год оказался насыщенным противоречиями. С одной стороны, сниженное число новинок в топе продаж и конкуренция с маркетплейсами. С другой — возрождение интереса к сказкам, восточной литературе, классике и «легкому» жанру. Такие многогранные тренды лишь подтверждают: книжный рынок остается живым, несмотря на вызовы времени.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».