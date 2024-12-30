30 декабря курс доллара торговался выше 111 рублей

Фото: Татьяна Демина

30 декабря курс доллара на Forex вырос почти на 6% и превысил 111 рублей. Курс евро торговался выше 109 рублей. Об этом свидетельствуют данные на площадке Investing.com.

Показатели начали резко расти около полудня 30 декабря. До этого подобного пика курс достигал месяц назад. Так, 27 ноября курс доллара достигал 114,7 рубля, а евро — 120 рублей. Это были максимальные значения с марта 2022 года.



Напомним, Центральный банк России установил официальный курс доллара с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне 101,6797 рубля, евро — 106,1028 рубля, юаня — 13,4272 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Галия Гарифуллина