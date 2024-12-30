В результате столкновения двух легковушек на М-7 пострадал ребенок

Фото: скриншот из видео прокуратуры Татарстана

В результате ДТП на 1068-м километре трассы М-7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадал 12-летний мальчик, он доставлен в больницу.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, по предварительным данным, сегодня около 13.30 на 1068-м километре трассы М-7 «Волга» женщина за рулем автомобиля Lada Granta, совершая разворот с крайней правой полосы, не уступила дорогу автомобилю Nissan X-trail, который двигался в попутном направлении.

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре района.

Напомним, вчера в Казани на улице Ибрагимова произошло ДТП с участием автомобиля Opel Astra, не имеющего государственных номеров и снятого с учета. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города. Водитель не справился с управлением и въехал в сугроб.

Галия Гарифуллина