В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники полиции в Татарстане задержали группу из четырех человек, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Во главе группы стояла жительница Казани.

Подозреваемые не имели соответствующих документов и для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За криминальные услуги они брали комиссионное вознаграждение в размере не менее 12%. По предварительным подсчетам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей. Следователь СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.

Напомним, в начале мая сотрудники полиции Казани задержали в Ново-Савиновском районе города оптового наркокурьера, планировавшего сбыть почти 2 кг мефедрона. По версии полиции, подозреваемый планировал сбыть всю партию запрещенного вещества на территории республики.

Разиль Самигуллин