Новости общества

22:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мария Захарова — о полете российского спецборта в США: «Очередная ротация дипломатов»

13:20, 30.12.2024
Мария Захарова — о полете российского спецборта в США: «Очередная ротация дипломатов»
Фото: скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала полет российского спецборта в США.

— Очередная ротация дипломатов, — цитирует ее ответ ТАСС.

Как передает агентство, 26 декабря Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023, который принадлежит специальному летному отряду «Россия», прилетел в Нью-Йорк. Позже самолет направился в Вашингтон. Как свидетельствуют данные Flightradar, 28 декабря судно вернулось в Россию.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также