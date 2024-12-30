Мария Захарова — о полете российского спецборта в США: «Очередная ротация дипломатов»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала полет российского спецборта в США.
— Очередная ротация дипломатов, — цитирует ее ответ ТАСС.
Как передает агентство, 26 декабря Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023, который принадлежит специальному летному отряду «Россия», прилетел в Нью-Йорк. Позже самолет направился в Вашингтон. Как свидетельствуют данные Flightradar, 28 декабря судно вернулось в Россию.
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