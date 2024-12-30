Сегодня в Казани до 17.00 будут идти испытания на Пороховом заводе

Горожан призвали сохранять спокойствие

Фото: Дмитрий Резнов

Громкие звуки в столице Татарстана слышны в связи с испытаниями на Казанском пороховом заводе. Они будут идти до 17.00, предупредили в администрации Кировского и Московского районов города.

— В связи с проведением испытаний на Пороховом заводе слышны громкие звуки. Мероприятия плановые и продлятся до 17.00. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, — говорится в сообщении.

Напомним, испытания на заводе проходили также 21 декабря. Тогда плановые мероприятия продлились до 16.00.



Галия Гарифуллина