Очистили более 22,5 млн кв метров улиц: в Казани подвели итоги двухмесячника по санитарной очистке города

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершается двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов подвел итоги проведенной к этому времени работы.



Во время двухмесячника в Казани привели в порядок 22,5 млн кв. метров улиц и 17 млн кв. метров зеленых зон. Также отмыли более 5 800 дворов, очистили более 39 тысяч дорожных знаков и более 800 остановочных павильонов. Общая протяженность вымытых ограждений составила более 130 км. Всего было вывезено 294 тысячи кубометров различных отходов, большинство из которых — твердые бытовые отходы (ТБО).

Кроме того, убрали множество городских несанкционированных свалок, которые образовались после зимнего сезона.

— Ликвидировали более 70 несанкционнированных свалок после зимы: пляж «Локомотив», на территории лесопосадки по улицах Гаврилова, Чуйкова, Кулагина, Камала и других, — отметил Саляхутдинов.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что 70 свалок — это очень много, и призвал ликвидировать их до 1 июня.