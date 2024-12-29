«Динамо-Ак Барс» в рекордный восьмой раз выиграло Кубок России

Победитель в Казани определился на тай-брейке

Фото: Динар Фатыхов

«Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку» в финале Кубка России по волейболу среди женщин. Встреча в Казани завершилась волевой победой казанских волейболисток на тай-брейке со счетом 3:2.

«Ленинградка» выиграла две стартовые партии, после чего «Динамо-Ак Барс» победило в двух сетах подряд. На тай-брейке точнее оказались волейболистки из Казани, хотя уступали в начале 0:3.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали рекордсменами турнира, выиграв в восьмой раз Кубок России. Казанская команда не побеждала в кубковых финалах с 2021 года.

В прошлом сезоне «Ленинградка» проиграла в финале Кубка страны московскому «Динамо».

«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка» — 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13).



Зульфат Шафигуллин