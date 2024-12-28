«Искали усиления в защиту»: «Ак Барс» разгромил лидера Востока и объяснился за дедлайн

В два шага «барсы» подсобили «Салавату Юлаеву»

«Ак Барс» разгромил «Трактор» в Казани со счетом 4:0, взяв реванш за недавнее поражение. Челябинцы прибыли в столицу Татарстана в ранге лидера Восточной конференции, а уезжают, потеряв лидерство. При этом игра прошла в первый день после трансферного дедлайна, и составы команды были не идеальными. По окончании встречи «Ак Барс» организовал пресс-конференцию с генменеджером «барсов» Маратом Валиуллиным. Клубу пришлось объясняться с публикой из-за немного странного комплектования в последний день переходов. Как «Ак Барс» обыграл лидера Востока и чем объяснили трансфер Фальковского — в материале «Реального времени».

«Мы искали усиление в защиту»

Первый день после трансферного дедлайна получился для «Ак Барса» просто прекрасным. Казанцы дома разгромили лидера Востока — 4:0, а новичок команды Степан Фальковский отметился голевой передачей. Белорусский защитник вышел во второй паре обороны с Альбертом Яруллиным и провел отличный матч. Хотя с командой находился всего одну тренировку.

Именно приход Фальковского вызвал вопросы у казанских болельщиков. Прежде всего, из-за ухода Дмитрия Юдина, перебравшегося в СКА в результате обмена. После окончания матча с «Трактором» генменеджер «Ак Барса» объяснил сделку желанием укрепить игру в обороне. По идее клуба, Фальковский должен добавить жесткости в углах площадки и надежности на «пятачке» перед воротами. С двухметровым защитником — это довольно легкая задача.

— Уход Юдина? Мы искали усиление в защиту, жесткость в углах, игра на пятаке. Обмен — плюс для всех сторон. И клубу нужно укрепляться, и Юдину надо было сменить обстановку, — сказал Валиуллин.

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. ak-bars.ru

Сам Фальковский, приехав в Казань, сразу же начал с козырей. Помимо голевой передачи с «Трактором», защитник утром отметился яркой цитатой относительно ожиданий от игры за «Ак Барс».



— Прекрасные эмоции, рад оказаться в таком великом клубе. Ребята хорошо меня приняли, отлично покатались. Команда для меня на первом месте. Цель — выиграть с командой Кубок Гагарина, — подчеркнул Фальковский.

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский. ak-bars.ru

Галимов — герой матча с «Трактором»

Стоит отметить, что в игре с «Трактором» казанцам пришлось обходиться сразу без трех важнейших хоккеистов. Защитник Митчелл Миллер, форварды Илья Сафонов и Никита Дыняк пропускали встречу из-за медицинских проблем. В связи с этим тренерскому штабу пришлось вносить серьезные коррективы в состав. В частности, в тройке с Артемом Галимовым и Александром Барабановым вышел Семен Терехов. А с Дмитрием Кателевским и Артуром Бровкиным сыграл Радэль Замалтдинов.

Основные события случились во втором периоде, а Галимов стал его главным героем. В середине игры судьи зафиксировали первое удаление в матче. «Трактор» остался в меньшинстве, а «Ак Барс» быстро реализовал преимущество. Идеальная подкидка по точности от Николаса Петана и идеальный бросок в одно касание от Артема Галимова — 1:0. Для реализации лишнего хозяевам хватило пяти секунд. Галимов после игры отметил, что отрабатывает такие подкидки с Петаном после тренировок.

— Да, остаемся после тренировок, отрабатываем с диагонали или вершинки такие броски. Либо я отдаю передачи, когда с Митчеллом Миллером играем, а сейчас — с Никитой Лямкиным, — сказал Галимов.

Нападающий Артем Галимов празднует гол в ворота «Трактора». ak-bars.ru

«Трактор» мог отыграться почти сразу. Александр Кадейкин подключал к атаке защитника Сергея Телегина, но вратарь Амир Мифтахов спас команду.



Второе удаление в матче также случилось голевым. Однако пропустили теперь те, кто остался в большинстве. Действуя вчетвером «Ак Барс» удвоил счет на табло. Галимов обокрал на своей синей линии Стивена Кэмпфера, убежал к воротам и прокинул шайбу мимо Зака Фукале — 2:0. И это второй гол форварда казанцев в меньшинстве в текущем сезоне и пятый для команды.

В два шага подсобили «Салавату»

В третьем периоде дело до разгрома довел Дмитрий Яшкин. Капитан «Ак Барса» умело разобрался в моменте и кистевым броском с неудобной руки забросил шайбу в сетку ворот Фукале — 3:0. В концовке тренер гостей Гру поменял вратаря на шестого полевого игрока, однако это привело лишь к четвертому пропущенному голу. Степан Фальковский вынес шайбу из зоны, Петан подхватил и легко забил в пустые ворота — 4:0.

В целом игра прошла под диктовку «Ак Барса». Казанцы практически ничего не дали сделать атаке челябинцев. «Трактор» долго присматривался к сопернику, а после двух пропущенных шайб «бросил» играть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такой результат в Казани оказался на руку «Салавату Юлаеву». Уфимцы свой матч с «Северсталью» выиграли со счетом 2:0 и вырвались в лидеры Восточной конференции. До сегодняшнего дня у «Трактора» и «Салавата» было по 52 очка. Теперь Уфа оторвалась на два балла.

Примечательно, что накануне «Ак Барс» и «Салават» провели сделку, в результате которой форвард уфимцев Алексей Пустозеров перебрался в Казань в обмен на денежную компенсацию. Оказалось, что нападающий с семи лет знаком с Анваром Гатиятулиным, поэтому игрок и тренер вновь сойдутся в общей работе. Пока же хоккеист отправился в «Нефтяник», где будет набирать форму для перехода в основной состав.

Вот так, в два шага казанцы помогли соседям из Башкирии выйти в лидеры Востока. Щедро дали денег за Пустозерова и обыграли главного конкурента. Ждем возвращение «долга» уже в январе, когда «Ак Барс» и «Салават» сойдутся в очном противостоянии в Казани.

«Ак Барс» — «Трактор» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы:

1:0 — Галимов (Петан, Лямкин, 26:16, 5х4)

2:0 — Галимов (35:24, 4х5)

3:0 — Яшкин (Петан, 51:58)

4:0 — Петан (Фальковский, пв)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 декабря в Казани с «Северсталью» в 17:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для обеих команд в 2024 году.