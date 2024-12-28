Победа в «Битве стартапов», стопроцентное трудоустройство, робототехника и современное искусство
Итоги 2024 года в «Школе 21» в Казани
100 процентов выпускников казанского кампуса «Школы 21», где можно бесплатно получить цифровую специальность, трудоустроены — это 400 выпускников, половина которых при поступлении в школу не имела никаких навыков программирования. «Школа 21» продолжает уверенно двигаться к следующим впечатляющим достижениям: сейчас в казанском кампусе учатся 1 638 человек, 573 из них поступили в школу в 2024 году. Участники школы выигрывают хакатоны и проходят в финалы федеральных конкурсов. «Школа 21» сотрудничает с молодежными объединениями и с фестивалем современного искусства. Развивает робототехнику и помогает реализовывать федеральные образовательные проекты для людей всех возрастов. Подробнее о достижениях казанского кампуса «Школы 21» в 2024 году — в обзоре «Реального времени».
- По сравнению с прошлым годом, в Технохаб Сбера трудоустроилось на 17% больше выпускников «Школы 21», чем в 2023 году. Сегодня в «Школе 21» в Казани учатся 1 368 человек, из них порядка 650 уже работают в различных ИТ-компаниях.
Напомним, кампус открылся в феврале 2020 года. Абсолютно все 400 выпускников казанского кампуса успешно трудоустроены и работают в Сбере, «Тинькофф», «Ак Барс Диджитал», «Инкомсистем», «Вайлдберриз», «Х5 Груп», «билайне», VK, МТС и других крупных российских ИТ-компаниях.
Напомним, кампус в Казани — второй по счету кампус бесплатной школы цифровых технологий от Сбера — открылся 6 февраля 2020 года. «Школа 21» работает в 14 городах России.
- За 2024 год в «Школе 21» в Казани прошли пять «бассейнов», в которых приняли участие 1 678 человек. По их итогам стартовали два потока основного обучения: 573 участника, поступившие в этом году, получают профессию цифрового инженера в «Школе 21» в Казани.
«Бассейн» — это отборочный интенсив, этап, который нужно пройти, чтобы поступить на основное обучение в «Школе 21». Он длится 26 дней.
Здесь участники изучают принципы структурного программирования на базе изучения языка С, введение в технологию разработки ПО, введение в работу с операционной системой Linux. Потенциальные участники «Школы 21» знакомятся с основными положениями методических подходов школы, оценивают нагрузку и то, подходит ли им этот формат.
- Булат Сабиров, участник казанского кампуса «Школы 21» и финалист Студенческого акселератора Сбера, вышел в финал передачи «Битва стартапов» на СТС с проектом «Репетитра». «Репетитра» — это платформа для быстрого подбора репетитора для решения конкретной задачи с поминутной оплатой работы. К примеру, с ее помощью можно нанимать специалиста, который сделает с ребенком уроки, чтобы снять такой популярный вид стресса для многих семей.
Шоу «Битва стартапов» выходило на СТС в течение шести недель при поддержке Сбера. В финал вышли пять команд, общая сумма предложенных им инвестиций превысила 100 миллионов рублей.
- «Школа 21 в Казани» стала одним из основных партнеров республиканской премии «Студент года РТ» и помогает формировать кадровый резерв в республике. На площадке казанского кампуса школы прошли очные испытания финалистов номинации «ИТ-открытие года».
Финал, где объявят победителей и вручат призы, состоится 25 января 2025 года.
- Команда школы вместе с лабораторией робототехники запустила направление олимпиадной робототехники и разрабатывает новые проекты: роборука, робособака и робопаук-доставщик. Проекты эти носят обучающий характер и предназначены для того, чтобы участники осваивали инженерные навыки и делали первые шаги в робототехнике. К примеру, робот-доставщик — совместный проект с ООО «Меанотек», который приносит участникам школы продукты из кухни кампуса.
- «Школа 21» провела большие партнерские интеграции с парком «УРАМ» и фестивалем современного искусства НУР.
Так, совместное мультиформатное событие в рамках фестиваля НУР позволило взглянуть на цифровое искусство изнутри и познакомиться с его технической стороной. Гости узнали, как реализовать собственные арт-проекты при помощи программирования. В учебном кластере прошла пятичасовая выставка видеоарта, спикеры от Сбера и НУРа провели пять образовательных лекций.
- На «Играх будущего» директор казанского кампуса «Школы 21» Юлия Вершинина презентовала президенту России Владимиру Путину образовательный проект «Цифровой марафон». Президент посетил стенд «Школы 21» на международном мультиспортивном турнире, который прошел в Казани весной 2024 года.
Проект «Цифровой марафон» — конкурс, в котором жители России могли проверить и прокачать свои цифровые навыки. Конкурс включил в себя онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант.
А в июне 2024-го победители всероссийского конкурса собрались в Москве для прохождения финальных испытаний. В конкурсе приняли участие более 90 тысяч человек со всей страны, третьим среди российских регионов по количеству участников стал Татарстан (после Москвы и Санкт-Петербурга).
- В феврале 2024 года казанский кампус «Школы 21» отпраздновал 4-летие. В этот день был устроен праздник: каждый желающий мог попробовать себя в ИТ-профессии, пообщаться с экспертами отрасли. Специально для гостей праздника в кампусе провели открытую ИТ-конференцию, в которой приняли участие более 400 человек. Эксперты технохаба Сбера и «Школы 21» рассказали, как построить успешную карьеру в ИТ с нуля, поделились инженерными практиками и советами от действующих разработчиков, подсказали, как найти мотивацию, чтобы получить новую профессию.
Директор «Школы 21» в Казани Юлия Вершинина сказала:
— За 4 года у «Школы 21» в Казани появилась репутация места, где можно освоить ИТ-профессию с нуля и получить качественное образование. При этом, помимо навыков программирования, в «Школе 21» ребята здорово прокачивают мягкие навыки: они учатся планировать свое время и работать в команде, получают опыт публичных выступлений. Мы видим, что благодаря этому они невероятно быстро прогрессируют и растут, когда попадают на практику в настоящие ИТ-компании. Отмечу, что казанский кампус находится рядом с ИТ-парком, и это дает возможность нашим ребятам становиться частью профессионального комьюнити в регионе еще во время учебы.
В феврале 2025 года будет отпразднован 5-летний юбилей «Школы 21» в Казани, праздник состоится в кампусе школы.
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