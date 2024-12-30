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«Нефтехимик» уступил «Трактору» в мачте КХЛ

19:19, 30.12.2024

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 4 января с «Авангардом»

«Нефтехимик» уступил «Трактору» в мачте КХЛ
Фото: Максим Платонов

«Нефтехимик» проиграл «Трактору» в мачте КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:6.

В составе «Нефтехимика» шайбы забили Петров и Пашнин. Среди их соперников отличились Шабанов, Кемпфер, Дронов, Дер-Аргучинцев, Ткачев, Гуськов.

После матча «Нефтехимик» занимает 9-е место в Восточной конференции. В активе команды — 37 очков.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 4 января с «Авангардом».

Галия Гарифуллина

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