«Нефтехимик» уступил «Трактору» в мачте КХЛ
Следующую игру «Нефтехимик» проведет 4 января с «Авангардом»
«Нефтехимик» проиграл «Трактору» в мачте КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:6.
В составе «Нефтехимика» шайбы забили Петров и Пашнин. Среди их соперников отличились Шабанов, Кемпфер, Дронов, Дер-Аргучинцев, Ткачев, Гуськов.
После матча «Нефтехимик» занимает 9-е место в Восточной конференции. В активе команды — 37 очков.
Следующую игру «Нефтехимик» проведет 4 января с «Авангардом».
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