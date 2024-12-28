Ильшат Фардиев: «Цифровые подстанции дадут больше мощности агломерациям республики»

«Сетевая компания» запустила цифровую подстанцию в Сокурах, а власти республики утвердили ей инвестиционную программу стоимостью более 70 млрд рублей до 2029 года

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Цифровые подстанции нового поколения вскоре полностью изменят облик электросетевого комплекса Татарстана. В канун Нового года энергетики завершили строительство электроподстанции ПС 110 кВ «Сокуры», что знаменует собой триумфальную цифровизацию Казанской агломерации, Закамья и приграничных с Башкирией территорий. В день торжества премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал новую 5-летнюю инвестиционную программу АО «Сетевой компании» стоимостью более 70 млрд рублей. «Тысячи киловатт дополнительной «цифровой» мощности получат пригород Казани, Елабуга (от ПС «Тойма-2») и Бугульма (от ПС «Бугульма-500»)», — пообещал гендиректор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

Больше «умной» энергии

Энергетика — ключевая отрасль татарстанской экономики, от которой сегодня зависит не только промышленный комплекс, но и перспективное развитие агломераций Татарстана. Обеспечение растущей потребности в электроэнергии, повышение надежности и качества ее передачи потребителям — ключевая задача в повестке АО «Сетевая компания», гарантирующего поставщика в сфере транспортировки электричества в республике. Какой технологический прорыв ждет электросетевой комплекс в предстоящем десятилетии, команда «Сетевой компании» показала в последние дни уходящего 2024 года.

25 декабря татарстанские энергетики торжественно открыли новую электроподстанцию 110 кВ «Сокуры» в Лаишевском районе Татарстана. Еще одним событием стало возобновление работы в нормальном режиме стратегически важной для Казани подстанции «Водозабор» (ПС 110 кВ «Водозабор») после реконструкции, а также завершено обновление энергетической артерии на западе Казани, где были убраны 25 км воздушных линий 110 кВ в подземные кабельные «пеналы».

Гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев и премьер-министр РТ Алексей Песошин дали старт новым объектам. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Фейерверк предновогодних открытий «выстрелил» как комета, оказавшись ярким, запоминающимся событием для жителей Лаишевского района. «Растущее в энергопотреблении Лаишево получило новейшую цифровую подстанцию уровня напряжения 110 кВ, — рассказывал гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев премьер-министру Татарстана Алексею Песошину, который приехал в морозный день на торжество в Сокуры. — С ее открытием весь Казанский энергоузел значительно увеличит мощности, чтобы покрыть потребности всех, кто подает заявки на технологическое присоединение», — заверил он.

Как татарстанцы вытеснили «Шнайдер», «Легран» и АББ

Новая цифровая подстанция «Сокуры» имеет два трехобмоточных трансформатора с тремя классами напряжения: 110 кВ на 35 кВ и на 10 кВ. Во время экскурсии Ильшат Фардиев рассказал главе республиканского правительства, что новая подстанция оснащена дистанционным управлением оборудования. Ячейки на 10 и 35 кВ полностью автоматизированы, оснащены камерами технологического телевидения (видеонаблюдения). Имея к нему доступ, диспетчеры с пункта в Высокой Горе или Центра управления сетями могут дистанционно управлять всеми коммутационными аппаратами, имея возможность вывести в ремонт/ввести в работу любое присоединение, контролируя как их положение, так и все параметры сети.

Главе правительства Татарстана показали, как работает новая интеллектуальная подстанция ПС «Сокуры» 110кВ. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

«Но самое главное, что ПС «Сокуры» полностью собрана из отечественного энергооборудования, — обратил внимание Ильшат Фардиев во время экскурсии. — РУ 10 кВ ЗЭТЗ применено уже на многих объектах, а ОРУ 110 кВ выполнено в Великих Луках.

До этого на российском рынке доминировали иностранные производители: «Шнайдер Электрик», «Легран», АББ, но с их уходом освободились большие ниши. Татарстанские производители не стали упускать шанс и вместе с «Сетевой компанией» стали осваивать новые изделия. «За последние 7—10 лет нам удалось создать продвинутый кластер энергетического машиностроения, а его продукцию применяем в наших проектах, — поделился позже с журналистами глава «Сетевой компании». — Очень ценно, что в разработке нового оборудования участвуют студенты Казанского энергетического университета и колледжа».

Ильшат Фардиев представил татарстанскую разработку — соединительную муфту, сменившую зарубежные аналоги. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Тут же премьер-министру Алексею Песошину презентовали кабельную муфту бренда «СКАТ», разработанную казанским ООО «Энергоинновации». Ее применили при переводе кабельно-воздушных линий 110 кВ под землю в Адмиралтейской слободе Казани. Особенностью монтажа является «холодная усадка», что в три раза ускорило монтаж кабельных соединений. Под кураторством специалистов Казанских электрических сетей муфты использовались в переустройстве КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 — Западная и Новокремлевская — Западная.

«Укрепление технологического суверенитета является неотъемлемой частью энергетической стратегии страны. Политика акционерного общества «Сетевая компания» в развитии энергетических кластеров и тесное сотрудничество с предприятиями, наладившими современное высокотехнологичное производство, остаются базисом, обеспечивающим надежную и стабильную работу электросетевого комплекса Татарстана», — похвалил Алексей Песошин.

Когда Лаишево не хватило мощности, добавили ПС на 110 кВ

«Нужно отметить, что Лаишево, считающееся «подбрюшьем» Казани, показывает завидную динамику роста энергопотребления, за последние 3 года рост — до 30%. На фоне активного жилищного строительства Лаишево вырвалось в лидеры по технологическому присоединению новых потребителей. Ежегодно подается свыше 7 тысяч заявок», — рассказал «Реальному времени» главный инженер «Приволжских электрических сетей» Руслан Халилов.

Он отметил, что еще в 2021 году в компании разработали комплексную программу развития электрической сети на этой территории. Стартовали со строительства подстанции ПС 35 кВ «Каипы», позже увеличили мощности силовых трансформаторов действующих подстанций напряжением 110 кВ «Аэропорт» и «Юбилейная».

Ильшат Фардиев рассказал, в чем преимущества «умной» подстанции. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

К проектированию ПС 110 кВ «Сокуры» (с установленной мощностью 12,6 МВА) приступили в 2022 году, а уже на строительную площадку представители подрядных организаций вышли осенью 2023 года. Так, за относительно небольшой срок был возведен энергообъект, в котором так нуждались потребители и откуда открыта вторая ветка питания для ПС 35 кВ «Каипы».

«В этом узле были проблемы с напряжением. Были предложены разные варианты ее решения. Но выбрали самый верный путь — построили новый центр электроснабжения», — считает директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана) Андрей Большаков.

Управлять новой ПС «Сокуры» 110 кВ можно дистанционно: из центрального офиса «Сетевой компании» в Казани. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

По его словам, нехватка мощности в Казанской агломерации сложилась из-за высоких темпов жилищного строительства. «Казанский энергоузел растет небывалыми темпами. С начала года потребление энергии выросло на 7,5% — до 1,6 ГВт. Это очень много!» — объяснил «Реальному времени» глава регионального диспетчерского управления. Казань растет быстрее Нижнекамска. Такого никогда не было. Ведь нефтехимический комплекс всегда потреблял энергии больше, чем Казанская агломерация». Важная деталь: ПС 110 кВ «Сокуры» построена рядом с местом, которое отведено под индивидуальное жилье для многодетных семей, а также для перспективного многоэтажного строительства.

Что войдет в инвестиционную «пятилетку» «Сетевой компании»

В день торжества премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал новую инвестиционную программу АО «Сетевая компания» на 2025—2029 годы. Во время подготовки ее параметры держали в строгом секрете, наступил подходящий момент ее обнародовать. «Сказать вам цифру? — спросил у собравшихся гостей Ильшат Фардиев. — Более 70 млрд рублей!» — воскликнул он. По его словам, эта весомая цифра означает большой кредит доверия, который предоставила республика всему коллективу «Сетевой компании».

«Мы смогли убедить руководство республики в том, что в предстоящие годы необходимо продолжать строить новые объекты электросетевого комплекса, потому что идет стремительное развитие территорий в агломерациях нашей республики», — пояснил он в разговоре с журналистами.

Команда «Сетевой компании» обосновала необходимость принятия новой инвестпрограммы на 70 млрд руб. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Ильшата Фардиева, в инвестиционную программу заложено завершение реконструкции подстанций «Тойма-2» в Елабужском районе, ПС 500 кВ «Бугульма» в Бугульминском районе, а также реконструкция Уруссинской ГРЭС, затем подстанции «Шильна», ЗЯБ в Набережных Челнах и еще двух подстанций в Нижнекамске. «Динамично развивается Казанская зона. В ближайшие пять лет будет проведена реконструкция четырех подстанций 110 кВ», три из которых в самом городе, а одна в пригороде, на трех из них также планируется выполнить увеличение трансформаторных мощностей, добавил он. При этом продолжается перевод воздушных линий в кабельные системы — в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске, что обеспечит надежность и качество электроснабжения».

«Энергетика настолько быстро развивается, что нельзя стоять на месте. Сейчас применяются такие «ноу-хау», о которых нельзя было мечтать 20 лет назад», — добавил гендиректор АО «Сетевая компания». — Наша компания сделала окончательный выбор в пользу инноваций в распределительных электросетях — цифровые подстанции с интеллектуальным управлением технологических процессов будут возводиться по всей территории республики в предстоящее десятилетие».

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С переходом на цифровизацию татарстанские энергетики не теряют связи с предшествующими поколениями. Именами великих руководителей, которые стояли у истоков развития электрических сетей, названы новые цифровые подстанции. ПС 110 кВ «Сокуры» присвоено имя Федора Казайкина, который на протяжении 25 лет руководил «Приволжскими электрическими сетями» (в то время они охватывали почти половину территории РТ). Скоро ему исполнится 95 лет, из которых 50 лет он отдал развитию сетевого комплекса республики.

Энергетики считают, что цифровые подстанции выведут на качественно новый уровень обслуживание потребителей. «Самое главное дня нас то, что за короткое время можно восстановить подачу электроэнергии после аварии. Буквально через несколько секунд. В прежнем режиме приходилось искать точку повреждения, а потом устранять аварию. А теперь не придется терять время на поиск места повреждения в сети — умная станция сама подскажет», — уверены энергетики. Но контроль человека никто не отменял.

Поздравление гендиректора АО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева

Уважаемые коллеги!



Искренне поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым годом!

Пусть он будет годом счастья и профессионального прорыва, годом любви и важного обучения, годом личности и большой семьи энергетиков! Теплом в душах энергетиков отозвалось решение президента страны объявить 2025-й Годом защитника Отечества в честь современных героев и в память о подвигах всех наших предков. В 2025 году мы встретим юбилей нашего общего важного праздника — Дня Победы в Великой Отечественной войне. История страны — наша основа, сегодняшний день мы строим сами, ее будущее, то, какими мы вырастим наших детей и внуков. Под бой курантов обнимите близких, пожелайте добра вашим верным друзьям, поблагодарите всех, кто сделал вам доброе в ушедшем году. Проживите в энергии света весь следующий год, как живет этим коллектив АО «Сетевая компания» — с заботой о каждом, с энергией для всех!