Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой снег и до -10 градусов
На дорогах гололедица
Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная c прояснениями погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Днем местами небольшой снег, утром местами туман. Ветер юго-западный, северо-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани существенных осадков не ожидается, местами туман. Столбики термометров покажут -5... -7 градусов.
Напомним, в этом году средняя годовая температура в мире впервые превысит показатель в 1,5 градуса — именно он представлен как пороговый в Парижском соглашении по климату. О том, какими могут быть последствия потепления климата и ждать ли зимней сказки на Новый год, — в материале «Реального времени».
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