Культурные мероприятия января: куда сходить в Казани

Концерты, постановки и детские мероприятия, которые подарят жителям Казани незабываемые эмоции в январе

Фото: Реальное время

Новогодние праздники — это время чудес и подарков. А самый главный подарок для себя и своих близких — это возможность получить новые впечатления, которые запомнятся надолго. В столице Татарстана в праздничные дни традиционно проходит много мероприятий, поэтому сориентироваться в них не всегда бывает просто. «Реальное время» и «Яндекс Афиша» составили список главных культурных событий Казани, которые помогут вам скрасить начало нового года.

Концерты

Мураками

2 января. Культурно-досуговый комплекс им. Ленина. 6+

Новая программа «Белым-бело» от ветеранов отечественной рок-сцены. За два десятилетия коллектив написал дюжину альбомов, регулярно возглавлял альтернативные хит-парады и чарты, а также несколько раз подряд участвовал в крупнейшем российском рок-фестивале «Нашествие». В самом начале 2025 года музыканты выйдут на сцену родного для группы города.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

CGM Orchestra. Музыкальные миры Гарри Поттера



3 января. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+

Мероприятие, которое нельзя пропустить фанатам истории о самом известном волшебнике в мире. Знаменитый симфонический оркестр под руководством опытного дирижера даст грандиозный музыкальный концерт, где вас ждут знакомые композиции, от которых бегут мурашки по коже. Дополнительное погружение в магический мир обеспечат визуальные эффекты, а также показ культовых сцен из фильмов о Гарри Поттере.

ЗоХа

5 января. Reborn. 12+

Молодой исполнитель с нестандартной внешностью раньше играл в переходах, а сейчас на его концертах собираются сотни фанатов. ЗоХа поет песни в жанре поп-рок и с каждым разом становится все более популярен. Его лирический герой — рефлексирующий юноша, размышляющий о своем жизненном пути.

Цветы

6 января. КРК «Пирамида». 12+

Свои первые хиты группа «Цветы» записала еще в начале семидесятых. Среди композиций, которые вы услышите на предстоящем концерте, — «Мы желаем счастья вам», «Летний вечер» и другие песни, знакомые и старшему, и молодому поколению. В 2019 году группа отметила свое пятидесятилетие.

Заточка

15 января. «Максимилианс». 18+

В середине месяца харизматичный дуэт, соединяющий в своих песнях рэп и кантри, исполнит свои главные хиты. На счету группы уже четыре студийных альбома и около десяти клипов, которые обрели целую армию фанатов в Сети. Юрий «Новокаин» Сидоров и Илья «Бешеный Пес» Погребняк объединились для написания песен лишь в 2018 году, но моментально смогли покорить публику необычными аранжировками и ироничными текстами на грани фола.

Постановки

Golden Boys

3, 10, 17, 25 января. Театр на Булаке. 18+

Комедийный спектакль о простых работниках автосервиса, которые внезапно решают поменять профессию. По сюжету восемь талантливых парней решают изменить свою жизнь, руководствуясь главным чувством в жизни любого мужчины — любовью к женщине. Они готовы пройти через все испытания и трудности, но получится ли это у них?

Яратам! Бетте-китте! / Люблю и точка!



4, 25 января. Театр драмы и комедии им. Тинчурина. 6+

Яркая постановка, которая сопровождается песнями и танцами, а также рассказывает о традициях Татарстана и поднимает вопрос исчезновения сел и деревень в регионе. В центре истории — молодая пара Роман и Гулия, чья любовь, наполненная юношескими обидами, не на шутку волнует старого Фаиля. Он пишет рукотворный сценарий, вдохновленный отношениями молодых людей, но жизнь оказывается еще интереснее, чем выдумка героя.

предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Белоснежка и 7 гномов

5 января. Дворец спорта, 0+

Захватывающий мюзикл для взрослых и детей покажет знакомую всем историю в новом прочтении. Гномы и рэп, Белоснежка и современные спецэффекты — все это ждет зрителей 5 января. Помимо любимых с детства героев, вы увидите Премудрую Сову, Белого Пеликана, а также таинственных слуг Темной Королевы. Во время спектакля родители смогут снова почувствовать себя детьми, а дети узнают, что добро всегда побеждает зло.

Көзге кайтаваз / Осенний отголосок

6, 7 января. Театр им. Камала. 12+

Проблема отцов и детей — это вечная тема для любого общества, но там, где дети уже зачастую не знают национального языка родителей, эта проблема особенно актуальна. Именно вопросу сохранения семейных и национальных ценностей посвящен этот остроумный спектакль. Профессор, всю свою жизнь изучавший татарскую филологию, встречается с тем, что мир вокруг уже не тот, что был прежде. И теперь, в канун своего юбилея, ему предстоит столкнуться с новым вызовом — попытаться понять мир, в котором живут его сыновья.

предоставлено пресс-службой театра Камала

Репка-Ряба-Колобок

19 января. «Экият». 0+

В его основу легли русские народные сказки. Маленькие зрители и их родители погрузятся в мир, в котором они встретят Курочку Рябу, Колобка и Репку, а также других героев, знакомых каждому из нас. Полный музыки и добра спектакль не оставит вас равнодушными и подарит немного волшебства в новом 2025 году.

Десять

23, 25, 30, 31 января. «Особняк Демидова». 18+

Сюжет иммерсивного представления основан на знаменитом произведении Агаты Кристи «Десять негритят». Эта детективная история даст каждому гостю возможность попробовать разгадать запутанное дело об убийстве. Под подозрение попадают все, кто находится рядом с вами, но понять, кто же был убийцей, можно будет лишь в финале представления.

Выставки

Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика



2–15 января. «Галерея Славы Зайцева». 6+

Это место уже стало одной из главных достопримечательностей культурной Казани. Пространство, созданное самобытным художником, готово принимать гостей до середины января. Необычные картины и причудливые арт-объекты из самых необычных материалов, а также возможность посмотреть на закулисье творческого процесса — все это привлекает в «Галерею Славы Зайцева» не только гостей города, но и жителей столицы Татарстана, которые возвращаются сюда вновь и вновь.

New NUR Now

3–26 января. «Казанская ярмарка». 0+

Яркая выставка цифрового искусства для тех, кто любит не только настоящее творчество, но и современные технологии. Работы участников экспозиции отличаются смелостью замысла и нетривиальным исполнением. Оценив их, вы сможете понять, как сегодня развивается искусство и в каком направлении двигаются современные творцы. Выставка пройдет в преддверии Международного фестиваля медиаискусства НУР.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стендап

Егор Свирский

4 января. КлуП. 18+

Московский комик Егор Свирский, несмотря на свою молодость, уже считается достаточно опытным артистом. Егор — полуфиналист шоу «Comedy Баттл» и участник Stand Up на ТНТ, а также множества интернет-проектов. Свой путь комика он начинал еще в 16 лет в родном для себя Минске. В комедии Свирского сочетаются острые шутки, едкие комментарии к бытовым ситуациям и наблюдения за культурными особенностями окружающих его людей.

Виктор Комаров и Артур Шамгунов

7 января. Stand Up Club Kazan. 18+

Сразу два опытных мастера импровизации выйдут на сцену в один из последних дней новогодних каникул. Виктор Комаров получил всероссийскую известность после участия в телепроекте Stand Up на ТНТ, а Артур Шамгунов с каждым днем становится все более популярен, благодаря своим монологам в Сети.

Король казанского стендапа

11, 25 января. Comedy Crew. 18+

Настоящий стендап-баттл, в котором комики бьются за звание Короля казанского стендапа. Это пространство, где встречаются юмор и спорт, а решающее слово всегда остается за самыми неподкупными участниками мероприятия — зрителями. Шоу выходит за рамки привычной комедии и с каждым разом все больше удивляет гостей смелостью молодых юмористов, а также их готовностью шутить обо всем ради победы.

Реальное время / realnoevremya.ru

До последних, Петухов!

12, 19, 26 января. Толстый кот. 18+

Антон Петухов — человек-оркестр. Он известен в Казани не только как комик, но и как ведущий и актер театра. Остроумное импровизационное шоу Антона предполагает диалог со зрителями, в котором юмор будет рождаться из самых неожиданных ситуаций и реплик. Козыри комика — быстрая реакция, эрудиция и умение балансировать на грани смешного и пошлого.

Мария Маркова

26 января. КРК «Пирамида». 18+

Сольный концерт участницы «Женского стендапа» на ТНТ в конце января — это возможность на один вечер вернуть себе атмосферу праздника. Мария Маркова известна своим необычным взглядом на жизнь и умением превращать повседневные ситуации в юмористические рассказы. Девушка продолжает экспериментировать в комедии и искать для себя новые способы самовыражения, поэтому ее монологи становятся все более самобытными и оригинальными.

Детские

Лабиринт

1–8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января. Цирк. 0+

Совместная постановка Казанского государственного цирка с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. «Лабиринт» — это цирковая сказка по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. На манеж выйдут Алиса, Чеширский кот, Белый кролик, Красная Королева и другие персонажи, которые удивят взрослых и детей своими яркими выступлениями. Также зрители увидят настоящий аттракцион с белыми тиграми от практикующего гуманное обращение с животными дрессировщика.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дед Мороз проспал

2 января. Чулпан. 0+

Музыкальный квест, который станет отличным новогодним приключением для самых маленьких зрителей. Настоящее волшебство и стремительные перевоплощения сказочных персонажей ждут всех детей, которые готовы попытаться разгадать загадку происшествия, случившегося с Дедом Морозом. Оригинальное интерактивное мероприятие пройдет в самом начале 2025 года в концертном зале «Чулпан».

Тайна волшебного сундука от Деда Мороза

4, 5 января. Korston. 0+

Новогодняя елка для малышей и их родителей в роскошном банкетном зале. Современное лазерное шоу и дискотека с мыльными пузырями дополнят классическое представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. В стоимость билета входит сладкий подарок и фотосессия с артистами, а также возможно поучаствовать в лотерее, где будут разыгрываться ценные призы. Сказочные персонажи уделят внимание каждому ребенку и позволят ему погрузиться в мир танцев и веселья.

Как по щучьему велению

4, 6 января. ДК химиков. 6+

Русская народная сказка в новом прочтении, по сюжету которой Емеля теперь не лодырь, а веселый энергичный парень, который готов покорять мир. А в самой сказке появляются новые персонажи и интригующие сцены. Следить за тем, как развивается история, будет интересно даже взрослым, ведь знакомое им с детства произведение в этом спектакле играет новыми красками.

Недетский концерт

12 января. Театр на Булаке. 0+

Оркестр под руководством Дмитрия Чиркова представит публике песни из любимых мультфильмов и кинокартин — «Черепашки-ниндзя» и «Звездные войны», «Гарри Поттер» и «Приключения Буратино». Концертное шоу пройдет в формате интерактива со зрителями, а значит, каждый может стать непосредственным участником представления.

Экскурсии

Новогоднее путешествие с фонарщиком Фаролеро

2, 4, 6, 7, 11 января. Памятник Мусе Джалилю. 6+

Спектакль на открытом воздухе для ограниченного круга зрителей. Эта экскурсия — незабываемый променад с фонарщиком Фаролеро, который расскажет много интересного про самые таинственные места города. Праздничное путешествие, дополненное городскими иллюминациями, позволит вам взглянуть на Казань по-новому и узнать о достопримечательностях столицы Татарстана без сухого перечисления фактов и дат.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новогодняя экспедиция: Чебурашка в поисках Деда Мороза

2–8 января. «СоюзМультПарк». 0+

В «СоюзМультПарке» на новогодних каникулах все дети смогут отправиться в настоящую экспедицию и встретить героев своих любимых мультфильмов. В этом им помогут новые технологии, в частности интерактивные инсталляции с известными каждому ребенку персонажами. А проводником в сказку станет веселый Чебурашка, следить за которым будет интересно даже родителям.

Парадная Казань: прогулка с фотографом

2, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 января. Площадь Габдуллы Тукая. 6+

Казанский кремль, улица Баумана, мечеть Кул-Шариф, Петропавловский собор и другие достопримечательности Казани вам поможет запечатлеть во время экскурсии специальный гид-фотограф. Вы получите от 30 до 50 фотографий, а также узнаете много нового об архитектуре и истории города, в котором соединились две традиции — исламская и православная.

