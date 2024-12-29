В России упростится назначение пособий на новорожденных для получения выплат

Фото: Динар Фатыхов

С 1 января 2025 года будет упрощено назначение единого пособия на новорожденных детей для родителей, уже получающих аналогичную выплату на старших детей. Об этом сообщили в ТАСС.

По новому правилу, выплаты будут назначаться автоматически в том же размере, что и для старших детей, без необходимости проводить комплексную оценку нуждаемости.

Изменения были инициированы президентом Владимиром Путиным и опубликованы на официальном портале правовой информации.

В случае автоматического назначения длительность выплат будет определяться сроком, на который установлены пособия на старших детей, после чего семьи смогут подать заявление для получения пособий на всех детей на следующий период.



Анастасия Фартыгина