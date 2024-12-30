Минтимер Шаймиев: «Новый год — это прекрасное время в кругу семьи»

Минтимер Шаймиев. Фото: предоставлено пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Минтимер Шарипович Шаймиев — один из самых влиятельных политиков современной России. Первый президент Татарстана, Государственный Советник Татарстана, Герой Труда России стоял у истоков партии «Единая Россия». Он возглавляет «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ», благодаря которому миллионы туристов могут видеть отреставрированные Казанский кремль, древнюю столицу Болгар, остров-град Свияжск, ставшие памятниками культурного наследия России и ЮНЕСКО. Накануне 2025 года Минтимер Шарипович рассказал ГлагоL, каким был для него уходящий 2024 год и о своих традициях празднования Нового года. «Реальное время» публикует эту беседу.

— Каким был для Вас уходящий год и что ждете от года будущего?

— Уходящий 2024 год прошел в Татарстане под знаком БРИКС, наша столица — Казань стала центром общения представителей стран БРИКС, прошли важные, интересные, уникальные события в разных сферах: политической, экономической, научной, культурной, спортивной и т. д. Только в рамках саммита 22—24 октября мы приняли лидеров 24 стран, представителей 42 делегаций и шести международных организаций, 5 255 членов официальных делегаций.

В Казани творилась мировая история! Это были незабываемые мгновения восторга и чувство гордости за нашу многонациональную Россию. Но в то же время это колоссальная ответственность! Команда Татарстана во главе с раисом республики Рустамом Миннихановым с честью выполнила свою миссию и достойно прошла это нелегкое испытание. Отрадно, что так считает и президент России Владимир Владимирович Путин, который поблагодарил руководство Татарстана за создание комфортных условий для проведения этого исторического саммита.

А от года будущего ждем не менее интересных событий. Год защитника Отечества обязывает нас быть сильными, сплоченными и чуткими к тем, кто с оружием в руках охраняет нашу мирную жизнь.

Представлено пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

— Где планируете отметить Новый год?

— Новый год — традиционно семейный праздник. Для меня это прекрасное время в кругу семьи, в приятной беседе, когда уходящий со своими радостями и заботами год незаметно сливается с долгожданным новым и загадываются желания. И на этот раз соберемся вместе: дети, внуки и правнуки. Пожалуй, это единственный день в году, когда нам удается увидеться и поговорить со всеми членами семьи.

— Есть ли традиции, которые Вы соблюдаете каждый год?

— Мы всегда жили и живем за городом, в одной и той же деревне, поэтому довольно-таки крепко сдружились со своими соседями. Есть у нас традиция: после встречи Нового года в своих домах мы все выходим на улицу и поздравляем друг друга. Кто-то обязательно приносит гармошку. И начинаются народные гуляния: поем и танцуем, пока не замерзнем.

— Что обычно дарите родным?

— На мой взгляд, новогодний подарок — это нечто волшебное, теплое и радостное. Поэтому я продумываю все заранее, стараюсь выбрать подарок каждому по его желанию и вкусу. Скажу честно, угадывать желания родных и близких — это сверхсложно, но в этом-то и все удовольствие дарения. Мне хочется, чтобы человек увидел подарок и удивился или обрадовался, как в детстве. В основном дарю полезные подарки, вдохновляющие на творчество и движение.

предоставлено пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан



— Какая Ваша самая любимая елочная игрушка?

— Самая любимая — самодельная елочная игрушка. Каждый новый год я получаю такие подарки от детей. Неважно, из чего и как они сделаны, главное — своими руками, вкладывая душу и добрые пожелания. Думаю, это идет у меня из детства.

О том, что есть праздник Новый год, я узнал в начальной школе благодаря своей первой учительнице. По ее инициативе жители нашей деревни в первый раз решили отпраздновать Новый год в маленьком деревянном сельском клубе рядом с нашей школой.

Мы также узнали, что на Новый год принято украшать елку, но в наших краях лесов было крайне мало, ели не было и в помине, даже сосна — большая редкость. Поэтому нам было вдвойне радостно, когда в наш клуб вдруг завезли настоящую сосну.

Елочных украшений тоже не было, поэтому попросили нас, учащихся, сделать игрушки своими руками. Я до сих пор отчетливо помню рисунок в книге, по которому я вырезал из картона силуэт лошади. Я даже покрасил ее, благо у нас дома были акварельные краски, что было тоже большой редкостью. Душа моя пела: лошадка получилась такой, как я хотел. И когда елка закончилась, игрушки нам раздали, и я эту лошадку взял обратно домой. Так и носил ее на елки, пока учился в начальной школе…