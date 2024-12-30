Минимальный взнос на капремонт в Татарстане увеличили до 8,47 рубля за кв. метр

Фото: Динар Фатыхов

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах в следующем году вырастет с 7,7 рубля за квадратный метр до 8,47 рубля. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Постановление вступит в силу с 1 января наступающего года. В декабре документ проходил антикоррупционную экспертизу.

Напомним, этот год в Татарстане стал рекордным по количеству обращений граждан — поступило почти 20 тыс. заявок, часть из которых потребовала выездных проверок. В ходе 2 277 таких проверок было выявлено 757 нарушений качества ремонтных работ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина