Игорь Савельев, Ильшат Аминов и Айдар Салимгараев удостоены государственных наград России
Государственных наград Российской Федерации удостоены заместитель руководителя администрации раиса РТ — руководитель Экспертного департамента раиса РТ Игорь Савельев, генеральный директор АО «Телекомпания «Новый век» Ильшат Аминов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
— За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета руководителя администрации раиса РТ — руководителя Экспертного департамента раиса РТ Игоря Савельева, — сказано в документе.
«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Ильшат Аминов и Айдар Салимгараев.
Напомним, недавно Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев был удостоен благодарности президента России. Награду вручил глава Татарстана Рустам Минниханов.
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