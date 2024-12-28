Открытый «Новый Свет», поумневшие новостройки и премиум-проекты
Итоги 2024 года в «Ак Барс Дом»
Один из крупнейших застройщиков республики — «Ак Барс Дом» — по итогам 2024 года стал лидером по продажам, а жилой комплекс компании «Мой Ритм» занял первое место среди самых продаваемых объектов в Казани и возглавил рейтинг покупательских предпочтений. Благодаря чему застройщику удалось достичь таких высоких результатов — в спецпроекте «Реального времени».
Несмотря на колебания на рынке недвижимости в 2024-м, компания сумела реализовать порядка 2 тысяч квартир по итогам 11 месяцев (по данным дом.рф). Какими еще достижениями «Ак Барс Дом» может гордиться в уходящем году?
Представили новое видение недвижимости в Казани, запустив продажи второй очереди жилых домов в комплексе «Мой Ритм». Проект восхищает концептуальными и архитектурными решениями, включая двухуровневую пешеходную галерею и разнообразные планировки от уютных студий до роскошных пентхаусов. В квартирах предусмотрены большие окна, личные террасы и пентхаусы, в которых можно воплотить в жизнь любые мечты.
Вторая очередь включает три дома на 120 тысяч «квадратов», где поселятся 2 тысячи семей. Уникальное архитектурное решение с секционным делением и двойными фасадами создает ощущение простора. Комплексная застройка обеспечит удобное проживание: главная пешеходная артерия — бульвар — свяжет все дворы, детские сады, школы, магазины и места для отдыха. На территории планируется строительство большого игрового парка «Озеро дракона» площадью более 1 гектара.
Открыли «Новый свет», запустив продажи квартир в малоэтажных урбан-виллах в перспективном Лаишевском направлении. Проект с элементами использования новейшей концепции Urban Health — благополучие человека за счет грамотного проектирования и будущего управления территорией.
В квартирах первого этажа предусмотрены уютные патио, а на втором этаже можно приобрести варианты с террасами. Во дворах всегда тихо и уютно: они скрыты от посторонних глаз, сюда не заедет случайная машина и не пройдет посторонний. Для автомобилистов и их гостей предусмотрена отдельная наземная парковка. Для максимального ощущения загородной жизни здесь будет высажено более 100 видов насаждений.
На территории будущего микрорайона в 179 га запланировано строительство 10 детских садов и 3 школ, магазинов, культурно-досуговых центров, предусмотрены пространства для кофеен, благоустройство отдельной семейной парковой зоны площадью 1,2 га с арт-объектами и световыми инсталляциями, большая аллея-променад.
- Распахнула двери вторая большая школа на 1500 мест и завершилось строительство второй очереди квартала «Дома у сада». Это еще один проект «Ак Барс Дом» в перспективном Лаишевском районе, где вокруг домов разбиты тематические сады. Для удобства жителей продумана вся необходимая инфраструктура: магазины у дома, кафе, заведения сферы услуг, медучеждения, фитнес-центр. Рядом работает айти-детсад.
Презентовали резиденцию премиум-класса на Патриса Лумумбы «М-И-Ф-Ы», расположенную на границе двух центральных районов Казани: Вахитовского и Советского. Именно здесь почти столетие назад сформировался центр деловой жизни города и жили те, кто оставил существенный след в истории. Так место с богатой историей становится фундаментом для новых свершений. При создании проекта архитекторы вдохновлялись атмосферой места, что позволило усилить концепцию эксклюзивности, где важнейшим элементом становятся потребности человека и его индивидуальность.
«М-И-Ф-Ы» — это дом из четырех секций переменной высотности (от 6 до 9 этажей), здесь не так много квартир (всего 91), что придает проекту особый клубный формат. Для удобства жителей секции соединены проходной галереей с общественными пространствами, а в лобби создана атмосфера фешенебельного отеля с декоративными элементами из природных фактур и фоновой музыкой.
Многоуровневая система безопасности и консьерж-сервис обеспечивают спокойствие и комфорт жильцов. Проект предусматривает большие окна, высокие потолки (до 3,7 м) и свободные планировки, а значит, возможность реализовать любые интерьерные задумки: обустроить не одну, а несколько мастер-спален, создать просторную кухню-гостиную или гардеробную с окном. Особый шарм резиденции придают террасы, которые задуманы не только для верхних пентхаусов с атмосферными видами, но и для квартир на других этажах.
Открыли продажи квартир в проекте бизнес-класса «Дом на Исхаки». В этом клубном доме будет 56 квартир, а территория включает приватный двор с зонами для отдыха и детской площадкой. Квартирография позволяет реализовать любые сценарии жизни: так, в мансарде можно разместить собственную картинную галерею, а на террасе будет удобно наслаждаться утренним кофе.
Многоуровневая безопасность — один из приоритетов: видеонаблюдение по всему периметру дома и в местах общего пользования, система видеодомофонии с функцией Face ID. Приятным дополнением для жителей станет возможность бесконтактного доступа в холл через распознавание лица на входных дверях. Консьерж на ресепшене скоординирует работу служб и поможет быстро решить любые бытовые вопросы. «Дом на Исхаки» будет сдан к концу 2026 года.
Комплексы от «Ак Барс Дом» получили высокие классы в реестре умных домов страны. Сразу четырем жилым проектам компании Единый ресурс застройщиков РФ присвоил статусы «умного дома», включив их в реестр умных новостроек России «Умный МКД». В список попадают комплексы, которые отвечают самым высоким требованиям в области автоматизации процессов. При этом ЖК «Мой Ритм», «Дом на Исхаки» и резиденции на Патриса Лумумбы «М-И-Ф-Ы» удалось получить один из наиболее высоких классов «С» (таких домов в Казани всего 5, а в России — 36).
Класс «С» предполагает, что в доме реализованы современные интеллектуальные системы: автоматически собираются показания счетчиков; есть видеонаблюдение и видеоаналитика внутри дома и на прилегающей территории (с доступом к информации с камер для жильцов через мобильное приложение); IP-домофония; доступ на территорию двора через мобильное приложение; распознавание номеров в подземном паркинге; клиентский сервис через мобильное приложение (включая оформление заявок на бытовые услуги).
- Жилые комплексы стали призерами «ТОП ЖК 2024». «Мой Ритм» получил признание экспертов в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Татарстане», а «Светлая долина» стала призером среди лучших новостроек Казани. Добавим, в федеральной градостроительной премии «ТОП ЖК» новостройки оцениваются по 133 параметрам: комплексность застройки, инфраструктура, архитектура, дворовые пространства и парковка, «умный дом» и другие.
- ЖК «Мой Ритм» возглавил рейтинг новостроек республики по потребительским качествам. На 1 декабря в рейтинге, составленном Единым ресурсом застройщиков РФ, лидировал ЖК «Мой Ритм».
- Компания «Ак Барс Дом» признана лучшим застройщиком 2024 года, по версии портала Урбан Медиа. Девелопер продал больше всего квартир в Казанской агломерации с января по ноябрь 2024 года — почти 2 тысячи квартир более, чем на 20 млрд рублей (по данным наш дом.рф.)
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Справка
ЖК «Мой Ритм» — застройщик: ООО «СЗ «Микрорайон М1». Проектная декларация: Наш Дом.РФ
ЖК «Новый свет» УБ-3 — застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Близкий». Проектная декларация: Наш.Дом.РФ
ЖК «Дома у Сада» — застройщик: ООО «СЗ «Новые Усады». Проектная декларация: Наш Дом.РФ
«Дом на Исхаки» — застройщик: ООО «СЗ «Мой Ритм 2». Проектная декларация Наш.дом.рф
ЖК «Светлая долина» — застройщик: ООО « СЗ «Светлая долина 16». Проектная декларация: Наш Дом.РФ
ЖК «М-И-Ф-Ы» — застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Микрорайон 7А». Проектная декларация: Наш. дом.рф.
Не является публичной офертой.