Открытый «Новый Свет», поумневшие новостройки и премиум-проекты

Один из крупнейших застройщиков республики — «Ак Барс Дом» — по итогам 2024 года стал лидером по продажам, а жилой комплекс компании «Мой Ритм» занял первое место среди самых продаваемых объектов в Казани и возглавил рейтинг покупательских предпочтений. Благодаря чему застройщику удалось достичь таких высоких результатов — в спецпроекте «Реального времени».

Несмотря на колебания на рынке недвижимости в 2024-м, компания сумела реализовать порядка 2 тысяч квартир по итогам 11 месяцев (по данным дом.рф). Какими еще достижениями «Ак Барс Дом» может гордиться в уходящем году?

Представили новое видение недвижимости в Казани, запустив продажи второй очереди жилых домов в комплексе «Мой Ритм». Проект восхищает концептуальными и архитектурными решениями, включая двухуровневую пешеходную галерею и разнообразные планировки от уютных студий до роскошных пентхаусов. В квартирах предусмотрены большие окна, личные террасы и пентхаусы, в которых можно воплотить в жизнь любые мечты. Вторая очередь включает три дома на 120 тысяч «квадратов», где поселятся 2 тысячи семей. Уникальное архитектурное решение с секционным делением и двойными фасадами создает ощущение простора. Комплексная застройка обеспечит удобное проживание: главная пешеходная артерия — бульвар — свяжет все дворы, детские сады, школы, магазины и места для отдыха. На территории планируется строительство большого игрового парка «Озеро дракона» площадью более 1 гектара.

Проект восхищает концептуальными и архитектурными решениями, включая двухуровневую пешеходную галерею. предоставлено "Ак Барс Дом"

Открыли «Новый свет», запустив продажи квартир в малоэтажных урбан-виллах в перспективном Лаишевском направлении. Проект с элементами использования новейшей концепции Urban Health — благополучие человека за счет грамотного проектирования и будущего управления территорией. В квартирах первого этажа предусмотрены уютные патио, а на втором этаже можно приобрести варианты с террасами. Во дворах всегда тихо и уютно: они скрыты от посторонних глаз, сюда не заедет случайная машина и не пройдет посторонний. Для автомобилистов и их гостей предусмотрена отдельная наземная парковка. Для максимального ощущения загородной жизни здесь будет высажено более 100 видов насаждений. На территории будущего микрорайона в 179 га запланировано строительство 10 детских садов и 3 школ, магазинов, культурно-досуговых центров, предусмотрены пространства для кофеен, благоустройство отдельной семейной парковой зоны площадью 1,2 га с арт-объектами и световыми инсталляциями, большая аллея-променад.

В квартирах первого этажа в Новом свете предусмотрены уютные патио, а на втором этаже можно приобрести варианты с террасами. предоставлено "Ак Барс Дом"

Распахнула двери вторая большая школа на 1500 мест и завершилось строительство второй очереди квартала «Дома у сада». Это еще один проект «Ак Барс Дом» в перспективном Лаишевском районе, где вокруг домов разбиты тематические сады. Для удобства жителей продумана вся необходимая инфраструктура: магазины у дома, кафе, заведения сферы услуг, медучеждения, фитнес-центр. Рядом работает айти-детсад.

«Дома у сада» — это еще один проект «Ак Барс Дом» в перспективном Лаишевском районе, где вокруг домов разбиты тематические сады. предоставлено "Ак Барс Дом"

Презентовали резиденцию премиум-класса на Патриса Лумумбы «М-И-Ф-Ы», расположенную на границе двух центральных районов Казани: Вахитовского и Советского. Именно здесь почти столетие назад сформировался центр деловой жизни города и жили те, кто оставил существенный след в истории. Так место с богатой историей становится фундаментом для новых свершений. При создании проекта архитекторы вдохновлялись атмосферой места, что позволило усилить концепцию эксклюзивности, где важнейшим элементом становятся потребности человека и его индивидуальность. «М-И-Ф-Ы» — это дом из четырех секций переменной высотности (от 6 до 9 этажей), здесь не так много квартир (всего 91), что придает проекту особый клубный формат. Для удобства жителей секции соединены проходной галереей с общественными пространствами, а в лобби создана атмосфера фешенебельного отеля с декоративными элементами из природных фактур и фоновой музыкой. Многоуровневая система безопасности и консьерж-сервис обеспечивают спокойствие и комфорт жильцов. Проект предусматривает большие окна, высокие потолки (до 3,7 м) и свободные планировки, а значит, возможность реализовать любые интерьерные задумки: обустроить не одну, а несколько мастер-спален, создать просторную кухню-гостиную или гардеробную с окном. Особый шарм резиденции придают террасы, которые задуманы не только для верхних пентхаусов с атмосферными видами, но и для квартир на других этажах.

Многоуровневая система безопасности и консьерж-сервис обеспечивают спокойствие и комфорт жильцов. предоставлено "Ак Барс Дом"

Открыли продажи квартир в проекте бизнес-класса «Дом на Исхаки». В этом клубном доме будет 56 квартир, а территория включает приватный двор с зонами для отдыха и детской площадкой. Квартирография позволяет реализовать любые сценарии жизни: так, в мансарде можно разместить собственную картинную галерею, а на террасе будет удобно наслаждаться утренним кофе. Многоуровневая безопасность — один из приоритетов: видеонаблюдение по всему периметру дома и в местах общего пользования, система видеодомофонии с функцией Face ID. Приятным дополнением для жителей станет возможность бесконтактного доступа в холл через распознавание лица на входных дверях. Консьерж на ресепшене скоординирует работу служб и поможет быстро решить любые бытовые вопросы. «Дом на Исхаки» будет сдан к концу 2026 года.

Квартирография позволяет реализовать любые сценарии жизни: так, в мансарде можно разместить собственную картинную галерею. предоставлено "Ак Барс Дом"

Комплексы от «Ак Барс Дом» получили высокие классы в реестре умных домов страны. Сразу четырем жилым проектам компании Единый ресурс застройщиков РФ присвоил статусы «умного дома», включив их в реестр умных новостроек России «Умный МКД». В список попадают комплексы, которые отвечают самым высоким требованиям в области автоматизации процессов. При этом ЖК «Мой Ритм», «Дом на Исхаки» и резиденции на Патриса Лумумбы «М-И-Ф-Ы» удалось получить один из наиболее высоких классов «С» (таких домов в Казани всего 5, а в России — 36). Класс «С» предполагает, что в доме реализованы современные интеллектуальные системы: автоматически собираются показания счетчиков; есть видеонаблюдение и видеоаналитика внутри дома и на прилегающей территории (с доступом к информации с камер для жильцов через мобильное приложение); IP-домофония; доступ на территорию двора через мобильное приложение; распознавание номеров в подземном паркинге; клиентский сервис через мобильное приложение (включая оформление заявок на бытовые услуги).

Класс «С» предполагает, что в доме реализованы современные интеллектуальные системы: видеонаблюдение и видеоаналитика внутри дома и на прилегающей территории; IP-домофония; доступ на территорию двора через мобильное приложение. предоставлено "Ак Барс Дом"

Жилые комплексы стали призерами «ТОП ЖК 2024». «Мой Ритм» получил признание экспертов в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Татарстане», а «Светлая долина» стала призером среди лучших новостроек Казани. Добавим, в федеральной градостроительной премии «ТОП ЖК» новостройки оцениваются по 133 параметрам: комплексность застройки, инфраструктура, архитектура, дворовые пространства и парковка, «умный дом» и другие.

«Мой Ритм» получил признание экспертов в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Казани». предоставлено "Ак Барс Дом"

ЖК «Мой Ритм» возглавил рейтинг новостроек республики по потребительским качествам. На 1 декабря в рейтинге, составленном Единым ресурсом застройщиков РФ, лидировал ЖК «Мой Ритм».

предоставлено "Ак Барс Дом"

Компания «Ак Барс Дом» признана лучшим застройщиком 2024 года, по версии портала Урбан Медиа. Девелопер продал больше всего квартир в Казанской агломерации с января по ноябрь 2024 года — почти 2 тысячи квартир более, чем на 20 млрд рублей (по данным наш дом.рф.)

«Ак Барс Дом» продал больше всего квартир в Казанской агломерации с января по ноябрь 2024 года. предоставлено "Ак Барс Дом"

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