Рустам Минниханов наградил Максима Беляева медалью «За заслуги перед РТ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил председателя уголовной коллегии Верховного суда РТ Максима Беляева медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ глава республики подписал 28 декабря.

В документе говорится, что Беляев награжден за особый вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, многолетний плодотворный труд.

Беляев — автор серии «Бандитская Казань» и «Бандитский Татарстан», а в прошлом — следователь по особо важным делам прокуратуры и зампрокурора Нижнекамска. Его судейский стаж составляет 18 лет.

Галия Гарифуллина