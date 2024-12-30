Татарстанцев предупредили о сильном ветре и метели 31 декабря

Ночью и днем 31 декабря на территории Татарстана местами ожидается сильный ветер порывами до 15—20 м/с

Фото: Динар Фатыхов

Ночью и днем 31 декабря на территории Татарстана местами ожидается сильный ветер порывами до 15—20 м/с, в Казани ночью и утром порывами до 15—17 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Помимо этого, в республике возможна метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, гололед (в Казани — ночью и утром). На дорогах сильная гололедица и накат.

Напомним, количество опасных метеорологических явлений в России выросло вдвое за последние 25 лет. В других странах статистка аналогична. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет количество опасных явлений увеличилось в четыре раза.

Опасными считаются явления, которые могут принести вред жизни и здоровью человека. Например, это шквал, смерч, гроза, град, ледяной дождь и др.



Галия Гарифуллина