С 1 июля поднимется заработная плата бюджетников в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана подготовило проект постановления о повышении заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля, сообщил председатель Комитета Леонид Якунин на заседании бюджетного комитета. Точные параметры повышения не были названы, но источником роста станет бюджет республики 2024 года.

— Из федерального бюджета ничего не ждем, — рассказал Алексей Шишкин, добавив, что законопроект о внесении изменений в бюджет РТ внесут в ближайшее время.



Речь идет о повышении зарплаты работников государственных учреждений Республики Татарстан, которая рассчитывается на основе единой тарифной сетки. В последний раз зарплаты бюджетников в РТ поднимали в сентябре 2022-го.

В начале мая Кабинет министров Татарстана принял постановление о повышении размеров должностных окладов работников государственных бюджетных учреждений «Хозяйственное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан», «Гостевой дом при Управлении делами Раиса Республики Татарстан» и «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Повышение также ожидается с 1 июля.

Луиза Игнатьева