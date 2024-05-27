Депутаты предлагают снизить возраст уголовной ответственности за наркоторговлю

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госсовета Татарстана намерены обратиться к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с предложением снизить возраст наступления уголовной ответственности за преступления, связанные с распространением и сбытом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба парламента РТ.

По словам зампредседателя комитета Александра Чубарова, значительная часть преступлений, связанных с распространением наркотиков, в последнее время совершается несовершеннолетними.

В связи с этим депутаты Госсовета предлагают рассмотреть возможность разработки законодательных актов, предусматривающих снижение возраста наступления уголовной ответственности.

Сейчас возраст, с которого наступает уголовная ответственность за подобные преступления, составляет 16 лет.