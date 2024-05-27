Медсестру не спасли сроки давности: в Казани огласили приговор по делу о 79 взятках за инвалидность

Фото: Ирина Плотникова

Обвинительный приговор вынес сегодня Приволжский райсуд Казани по коррупционному делу медиков и руководителей территориальных бюро медико-социальной экспертизы в Татарстане. Подсудимые признаны виновными в получении взяток, посредничестве им и мошенничестве, под стражу в зале суда взяли лишь одну, передает с заседания журналист «Реального времени».



Перед оглашением финального решения судья Аида Лебедева озвучила пять постановлений. Первым было прекращено преследование в отношении Закировой по 27 эпизодам коррупционного посредничества — в связи с отказом гособвинителя от обвинения. Вторым постановлением суд исключил взяткодателей из числа потерпевших и гражданских истцов по эпизодам посредничества взяткам и мошенничества. В третьем постановлении суд прекратил за сроком давности больше 20 эпизодов посредничества и мошенничества в отношении Закировой и несколько эпизодов в отношении других обвиняемых.

В четвертом итоговом документе суд переквалифицировал 10 эпизодов мошенничества в отношении Закировой и один эпизод такого же преступления в отношении Гильмутдиновой с части 2 на менее тяжкую часть 1 статьи 159 УК РФ и прекратил преследование за истечением сроков давности.

Также суд постановил: дело в отношении Закировой по одному эпизоду предполагаемого посредничества выделить в отдельное производство и вернуть прокурору для устранения препятствий в рассмотрении.

После такого сокращения итогового объема обвинения судья наконец огласила приговор — его вводную и резолютивную части.

Главную фигурантку этого дела, медсестру Фанису Закирову из Сабов, суд приговорил к 5 годам колонии общего режима со штрафом 2,5 млн рублей — за шесть неудачных и десять удачных попыток передачи взяток. После оглашения приговора ее взяли под стражу.

Так, руководителя бюро №2 медико-социальной экспертизы Галию Семенову оставили на воле — наказали 4 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 1,8 млн рублей, а также лишили права занимать должности в органах медико-социальной экспертизы сроком на 3 года.



Экс-глава бюро №1 медико-социальной экспертизы Елена Румбешта также получила 4 года условно со штрафом 2,5 млн рублей и трехгодичным лишением права трудиться по профилю на руководящих должностях.

По 3 года лишения свободы условно со штрафами в 400 рублей каждому суд назначил руководителю бюро №5 Ренату Талипову и медсестре Альбине Хайруллиной. Талипов также лишен права занимать должности в бюро медико-социальной экспертизы полтора года. Врачу-ортопеду ДРКБ Марату Гильмутдинову суд выносить приговор не стал — вменяемые ему эпизоды уже прекращены за сроком давности.



Ранее в прениях гособвинитель Анна Буканина запрашивала реальные сроки для всех шестерых подсудимых, а также предлагала назначить им штрафы на общую сумму 17 млн рублей. При этом в финале судебного процесса прокуратура отказалась от обвинений в адрес Закировой по 27 эпизодам ее дела, посчитав, что размер передаваемых ею взяток не превысил 25 тысяч рублей, а значит не дотянул до значительного размера, предусмотренного частью 1 статьи 291.1 УК РФ.

Напомним, по версии обвинения, в 2015—2019 годах родители инвалидов и сами инвалиды неоднократно передавали через медсестру Закирову деньги за установление II и III группы инвалидности и ежегодное продление этого статуса, дающего право на льготы и выплаты из бюджета. В деле фигурируют около 40 взяткодателей, некоторые из них платили за нужный диагноз по 4 года — пока силовики не накрыли схему. При поступлении дела в суд в нем фигурировали 79 эпизодов передачи сумм от 30 до 200 тысяч рублей. При этом в ходе процесса объективно установлено, что большая часть взяткодателей и их родственников не были симулянтами — имели законное право на диагноз, гарантирующий доплаты и льготы, но выбирали коррупционный сценарий. Еще один факт, вскрытый в суде, — завышение сумм взяток, в котором признались ряд свидетелей обвинения.

Дело рассматривалось судом в закрытом режиме почти 3 года. Первоначально оглашение приговора было назначено на 7 мая, на более поздний срок дату переносили трижды.

Итоговое решение подсудимые встретили по-разному. Фануса Закирова явно ожидала более мягкого наказания, и, выслушав свой срок оставшуюся часть приговора слушала сидя. Пока конвоиры на взяли ее под стражу. А вот получившая условный срок Галия Закирова расплакалась и еще долго не могла успокоится.

Подробности дела — в материале «Реального времени».