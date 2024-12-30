Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома

Фото: Татьяна Демина

Президент США Джо Байден объявил о выделении помощи Киеву почти на $2,5 млрд. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

— Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине в сфере безопасности, — сказано в публикации.

Отмечается, что $1,22 млрд из этой суммы выделено на пакет мер по реализации инициативы содействия безопасности Украины.

Кроме того, по словам Байдена, на данный момент Пентагон находится в процессе передачи Киеву «сотен тысяч» артиллерийских боеприпасов тысяч ракет. США планируют продолжать работать над усилением позиций Украины до конца срока действующего американского президента.

Напомним, в декабре Минфин США выделил Украине кредит в 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Как говорится в заявлении ведомства, деньги направили в рамках инициативы стран G7 по предоставлению Киеву займа на $50 млрд.

Галия Гарифуллина