Песошин заявил, что есть опасность повторной атаки БПЛА на Казань в новогодние праздники

Фото: Максим Платонов

Есть вероятность, что атака беспилотников на Казань может повториться в новогодние праздники. Об этом в ходе совещания в Доме правительства РТ рассказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, передает «Татмедиа».

По его словам, 21 декабря Казань подверглась атаке БПЛА, жертв и катастрофических разрушений не было. Однако ситуация может повториться во время новогодних каникул.

Песошин подчеркнул, что каждое ведомство обязано повторно проанализировать полученный опыт и устранить все недочеты.

Напомним, 21 декабря в результате атаки беспилотников в Казани были повреждены здания в Советском, Приволжском и Кировском районах.



— Самое главное, что обошлось без жертв, нанесен лишь материальный ущерб. На некоторых беспилотниках взрывные устройства не сработали. [Это была] явная акция устрашения — били по жилым домам. Но нет сомнений, что тот, кто организовал эту атаку, рано или поздно будет держать ответ, — заявил впоследствии мэр города Ильсур Метшин.

Галия Гарифуллина