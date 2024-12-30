Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества Татарстана с Оманом

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил высший центр культуры и науки Султана Кабуса. Он также встретился с председателем учреждения, членом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Хабибом Аль-Риями. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Омана.

Как сообщает пресс-служба татарстанского лидера, Рустам Минниханов поблагодарил собеседника за активную позицию в работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Он пригласил Хабиба Аль-Риями посетить Казань и принять участие в очередном заседании Группы в мае 2025 года.

— Совсем недавно мы провели в Малайзии очередное выездное заседание Группы, в котором Вы приняли участие. Мероприятие стало убедительным подтверждением, что Россия и исламский мир едины в усилиях по противодействию глобальным угрозам и вызовам, урегулированию региональных конфликтов, решению гуманитарных проблем, достижению межнационального и межконфессионального согласия, — заявил Минниханов.



По итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Омана достиг $20 млн. Но в этом году показатель снижается.

— Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь в экономике. Следует усилить наше взаимодействие в сферах энергетики и промышленности, автомобиле-, вертолето— и судостроения, нефтехимии, газомоторного топлива, медицины, сельского хозяйства, — перечислил Минниханов.

Хабиб Аль-Риями поддержал инициативу нарастить объемы и номенклатуру товаров.

Напомним, в декабре раис Татарстана также обсудил потенциал сотрудничества с президентом Азербайджана. Минниханов напомнил, что по итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот составил $102 млн, девять месяцев текущего года показывает рост и уже составляет $80,8 миллиона.

Галия Гарифуллина